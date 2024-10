La Premier Giorgia Meloni, “In Italia si entra solo legalmente, difenderemo i nostri confini”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Giorgia Meloni ribadisce l’impegno del governo nella lotta all’immigrazione illegale, annunciando un nuovo decreto sui Paesi sicuri dopo la sospensione del trasferimento dei migranti in Albania.

Un impegno costante per difendere i confini

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riaffermato con decisione la linea del governo sul contrasto all’immigrazione irregolare:

«Continueremo a lavorare senza sosta per difendere i nostri confini e per ristabilire un principio fondamentale: in Italia si entra solo legalmente, seguendo le norme e le procedure previste».

Nonostante le recenti critiche da parte di settori della magistratura, Meloni ha confermato che la lotta al traffico di migranti rimane una priorità per il governo.

Nuovo decreto sui Paesi sicuri

Dopo lo stop della magistratura al piano di trasferimento dei migranti in Albania, Meloni ha annunciato un decreto che renderà la lista dei Paesi sicuri una norma primaria, facilitando così i rimpatri. Nel frattempo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha esortato a un dialogo costruttivo tra le istituzioni su questa delicata questione.

Operazione contro il traffico di esseri umani

Le parole di Meloni sono giunte in seguito a una brillante operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Crotone, insieme allo Scico e alla Dda di Catanzaro, che ha smantellato un’organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di esseri umani e al riciclaggio di denaro.

«È una priorità assoluta combattere chi sfrutta il legittimo desiderio delle persone di migliorare le proprie condizioni di vita per ingrassare i propri profitti», ha dichiarato la premier. Il governo è determinato a debellare queste reti criminali e a contrastare il traffico di esseri umani, considerato uno dei più gravi crimini del nostro tempo.