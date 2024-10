Bari, chi era Francesco Damiani detto “Kekko”, il ragazzo 18enne morto in un incidente sul lungomare

0 Condivisioni Facebook Twitter

Francesco Damiani, conosciuto da tutti come Kekko, è il giovane di 18 anni che ha perso la vita nell’incidente avvenuto sul lungomare di Bari tra Torre Quetta e Pane e Pomodoro. L’incidente, che ha coinvolto una Mini Cooper con a bordo cinque ragazzi, ha lasciato altri quattro giovani feriti, di cui due sono attualmente ricoverati in rianimazione.

Il ricordo di Francesco sui social

Numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social da parte di amici, conoscenti e colleghi del quartiere San Paolo, dove Francesco Damiani lavorava come barbiere. “Non esistono parole di conforto, in questi casi non si dovrebbe scrivere nulla… troppe vite spezzate e il problema più grande è che sono le anime più belle ad andarsene!”, scrive un conoscente, descrivendolo come un ragazzo “responsabile, educato, gentile con tutti”.

In un altro post, un amico di Francesco aggiunge: “Educato come pochi ragazzi della tua età, lavoratore, buono, gentile… una notizia del genere non dovrebbe averla nessuno. Kekko… non ho parole, non riesco nemmeno a trovare nulla di sensato da dire, perché non c’è nulla di sensato in tutto questo.”

Il dolore dell’Istituto Majorana

Anche l’Istituto Majorana di Bari, dove Francesco aveva studiato, ha espresso il proprio dolore per la perdita del giovane. In un post, la scuola scrive: “Un giorno triste per la città e per l’Istituto Majorana, che piange la scomparsa dell’ex alunno Francesco Damiani. Alla sua famiglia la Dirigente Petruzzelli, i docenti, i collaboratori e tantissimi suoi amici esprimono tutta la loro vicinanza.” La scuola ha inoltre rivolto un pensiero agli altri ragazzi feriti nell’incidente, molti dei quali frequentano o sono legati all’istituto.