Parigi -Bari, volo cancellato all’improvviso all’aeroporto Parigi Beauvais, passeggeri rimasti senza assistenza per tutta la notte

Ancora disagi per i passeggeri di Ryanair, in particolare quelli del volo FR3979 da Parigi Beauvais a Bari, annullato all’ultimo momento la sera del 20 ottobre, senza assistenza immediata.

Cancellato il volo FR3979 da Parigi a Bari

Domenica 20 ottobre, il volo FR3979 di Ryanair che doveva decollare dall’aeroporto di Parigi Beauvais alle 22:15 diretto a Bari, è stato cancellato poco prima della partenza.

I passeggeri, pronti all’imbarco, hanno ricevuto un messaggio dalla compagnia che comunicava: “Siamo spiacenti che il tuo volo sia stato cancellato”. Non sono state fornite alternative, né assistenza per la notte. Ai viaggiatori è stato indicato solo un link per avviare la procedura di rimborso.

Passeggeri bloccati a Parigi senza voli alternativi

Il volo cancellato era l’ultimo della giornata, lasciando i passeggeri bloccati a Parigi senza possibilità di voli sostitutivi. La zona intorno all’aeroporto di Beauvais, distante circa un’ora e mezza di autobus dalla capitale francese, non offriva molte soluzioni. L’unica opzione immediatamente disponibile era un volo della compagnia Vueling al costo di 360 euro, senza bagaglio.

Problemi al radar di Milano e conseguenze sui voli

La cancellazione del volo sarebbe stata causata da un malfunzionamento del radar di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo nel Nord-Ovest d’Italia. Questo ha provocato ritardi e cancellazioni su diversi voli, tra cui quello Ryanair diretto a Bari.

Serie di disservizi su voli Ryanair in Puglia

L’incidente non è un caso isolato per Ryanair. Negli ultimi dieci giorni, diversi voli hanno subito problemi, tra cui il volo FR8826 da Brindisi a Torino del 3 ottobre, che ha visto i passeggeri evacuati dopo un malfunzionamento al motore. Successivamente, ci sono stati disservizi anche sui voli FR5129 da Memmingen a Brindisi e su un altro volo diretto da Brindisi a Londra il 10 ottobre, anch’esso rientrato per un’avaria.