Brasile, scontro tra furgone e camion, muoiono 7 atleti di canottaggio tra i 15 e 19 anni

Un tragico incidente stradale in Brasile ha causato la morte di sette giovani canottieri tra i 15 e i 19 anni. Solo un ragazzo è sopravvissuto riportando ferite lievi.

L’incidente in autostrada coinvolge una squadra di canottaggio

Durante la notte tra sabato e domenica, un furgone che trasportava una squadra giovanile di canottaggio è stato coinvolto in un incidente mortale sull’autostrada del Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile. Il mezzo è stato colpito da un camion, i cui freni hanno ceduto, secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale Federale. Nell’incidente, nove persone hanno perso la vita, inclusi sette membri della squadra, l’autista del furgone e il coordinatore della squadra. I giovani atleti, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, stavano tornando alla città di Pelotas dopo aver partecipato al campionato brasiliano a San Paolo.

Una sola sopravvissuto all’incidente

Nonostante l’enorme gravità dell’incidente, un solo giovane è miracolosamente sopravvissuto riportando solo ferite lievi. È stato immediatamente trasferito in un ospedale locale per le cure necessarie. La squadra di canottaggio, formata grazie a un progetto sociale del municipio di Pelotas, ha subito una delle sue perdite più gravi, lasciando l’intera comunità in lutto.

Cordoglio dal mondo dello sport e dal presidente Lula

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha espresso il suo profondo dolore per la tragedia: “Ho appreso con tristezza della morte di nove persone, tra cui sette membri di una squadra di canottaggio della città di Pelotas, in un tragico incidente”, ha dichiarato Lula sui social. Ha aggiunto che anche l’autista del furgone, di 52 anni, e il coordinatore della squadra, di 43 anni, sono tra le vittime. “Non ci sono parole per descrivere il dolore della perdita di un figlio o di un nipote. È un dolore irreparabile”, ha concluso il presidente, esprimendo vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia.