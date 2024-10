Eleonora Giorgi compie 71 anni, la dedica della nuora Clizia Incorvaia: “Ho accanto una donna speciale”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’attrice Eleonora Giorgi festeggia oggi il suo 71º compleanno, un traguardo che arriva in un momento particolare della sua vita, segnato dalla battaglia contro un tumore al pancreas e da una nuova consapevolezza esistenziale.

Un compleanno diverso: tra malattia e amore per la famiglia

Intervistata da Vanity Fair, Eleonora Giorgi ha raccontato di aver riscoperto il vero valore della vita grazie alla malattia. “Non posso dire se guarirò, ma comunque vada, alla vita di prima non voglio tornare”, ha spiegato l’attrice, aggiungendo: “Voglio passare tutto il tempo che mi resta con l’amore che ho finalmente riscoperto. Mi sono stufata di fare la Giorgi. Preferisco fare la babysitter al mio nipotino.” Il piccolo Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, rappresenta per lei una fonte di gioia e speranza, con cui trascorre gran parte delle sue giornate.

Il rapporto speciale con il nipotino Gabriele

Eleonora Giorgi ha parlato anche del legame speciale che la unisce al nipote, raccontando di come cerchi di proteggerlo dalla sua malattia: “Quando gioco col mio nipotino lui nemmeno si accorge che sono malata. Non glielo dico. Se morirò, non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo e che veglierò su di lui.”

Gli auguri di Clizia Incorvaia

In questa giornata speciale, la nuora Clizia Incorvaia ha voluto omaggiare Eleonora Giorgi con un messaggio affettuoso su Instagram: “Ho la fortuna di avere accanto una donna speciale che, con il suo sorriso candido e determinazione, mi sta insegnando che la vita va vissuta intensamente ogni giorno.” Anche il nipotino Gabriele ha mandato i suoi auguri attraverso una dolce dedica: “Nonna Ele sei super.”