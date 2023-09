Arisa umiliata: “Rivorrei la cantante di prima”, un altro utente risponde con un commento che fa il pieno di like

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa, l’acclamata cantante italiana, ha recentemente fatto parlare di sé per una foto condivisa sul suo profilo Instagram. Immortalata tra gli asini nella pittoresca regione del Salento, Puglia, ha ricevuto reazioni miste. Sebbene molte celebrità ricevano sia complimenti che critiche, un commento ha particolarmente colpito: un utente ha espresso nostalgia per “l’Arisa di prima“: “Grande artista, a me piaceva il suo essere semplice… ora leggo qualcosa di diverso … io rivorrei l’ Arisa di prima”. Questo dimostra quanto possa essere variegato il mondo dei social media, un luogo dove il dibattito e l’interazione sono all’ordine del giorno.

Il sostegno dei fan e la soggettività dell’arte

La reazione dei fan all’immagine di Arisa è stata ampia e diversificata. Molti hanno elogiato la foto, sottolineando la bellezza della cantante e del contesto. Uno dei commenti ha suggerito che chi cerca “l’Arisa di prima” dovrebbe ascoltarne i CD, sottolineando la natura evanescente e soggettiva dell’arte. Questo evidenzia l’importanza di come l’arte, in tutte le sue forme, possa essere interpretata in modi così diversi dal suo pubblico: “L’Arisa di prima la trova nei cd, come dice Mina la musica andrebbe solo ascoltata. Lei ha capito che bisognava ritirarsi milioni di anni prima … (con faccina con occhi felici).”.

Arisa e il suo rapporto con i social

L’uso dei social media da parte di Arisa non è solo un modo per condividere foto. È diventata particolarmente popolare su Instagram, in particolare grazie a foto audaci. Nonostante le speculazioni sulla sua carriera e sul ritorno alla Rai, sembra che per ora la cantante stia godendo del suo tempo nel Salento. Attendiamo con ansia ulteriori aggiornamenti sui suoi prossimi passi.