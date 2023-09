“Tale e Quale Show”, violenta lite tra due concorrenti, il racconto di ciò che è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Il popolare programma “Tale e Quale Show” si prepara per tornare in onda questo venerdì, con una serie di volti noti nel cast che sono familiari agli appassionati di reality, come Alex Belli, Jo Squillo, Pamela Prati e Maria Teresa Ruta. Mentre si stavano preparando per la messa in onda, i concorrenti hanno avuto l’opportunità di posare per un servizio fotografico promozionale. Tuttavia, come spesso accade dietro le quinte dei reality show, non tutto è andato liscio.

La misteriosa scomparsa di un abito di scena

Deianira Marzano e Amedeo Venza, influenti blogger, hanno riportato una storia insolita che è emersa grazie ad una fonte interna agli studi del programma. La loro “talpa” ha rivelato che, durante le prove, una delle concorrenti ha iniziato a diventare frenetica quando ha scoperto che il suo abito di scena era scomparso. Sospettando che un altro concorrente avesse nascosto l’abito per scherzo o per malizia, la lite tra i due si è infiammata. La tensione è cresciuta quando anche il truccatore è stato coinvolto nella controversia, con l’accusa di aver partecipato alla sparizione del vestito.

Dalle parole della fonte: “Durante le prove, questa persona non trovava il vestito del personaggio che doveva interpretare perché un altro concorrente glielo aveva nascosto. La situazione è diventata così tesa che sono stato costretto a lasciare lo studio a causa delle risate che non riuscivo a trattenere.”

Carlo Conti parla della nuova stagione

Carlo Conti, l’amatissimo conduttore del programma, sembra non essere turbato dalle voci di litigi dietro le quinte. Infatti, in una recente intervista ha condiviso il suo entusiasmo per la nuova stagione, sottolineando la varietà del cast. Ha anche affrontato le voci riguardanti l’assenza di Cristina Scuccia, confermando che non sarà presente nel cast a causa di alcune condizioni che il programma non poteva accettare. Riguardo all’inclusione di Ginevra Lamborghini nel cast, Carlo ha detto: “Lei in altri programmi ha raccontato la sua vita, ma volevo che “Tale e Quale Show” fosse l’occasione per lei di mostrare anche il suo talento.”

La nuova stagione di “Tale e Quale Show” prometta non solo talento, ma anche una buona dose di gossip dietro le quinte.