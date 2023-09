Ilary Blasi, posta una foto mentre vede “Chi l’ha visto?” e il web si scatena, ecco perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo venti anni di carriera insieme, Ilary Blasi e Mediaset sembrano avvicinarsi a un bivio. L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi non ha ottenuto l’attesa risposta del pubblico, portando a una pausa di riflessione per Blasi. La famosa conduttrice, ex moglie del calciatore Francesco Totti, ora si trova in una posizione di incertezza sul futuro, con l’occhio anche ad altre offerte lavorative. E un recente post su Instagram potrebbe aver dato un indizio sulla sua prossima mossa.

Una Story su Instagram solleva un dibattito

Gli appassionati hanno notato con sorpresa una storia su Instagram della Blasi: lei guardava il programma “Chi l’ha visto“, in onda su Rai 3. La reazione dei fan è stata immediata, con molti che si chiedono se Blasi stesse indirettamente annunciando un cambio di rotta professionale, abbandonando Mediaset in favore della Rai. Sebbene la conduttrice non abbia fornito dettagli sui suoi piani futuri, quest’azione ha sicuramente acceso il dibattito.

La storia di Ilary con Mediaset ha inizio nel 2001, con la sua esibizione come “Letterina” a Passaparola, programma condotto da Gerry Scotti, affiancando l’amica di sempre Silvia Toffanin. Da allora, Ilary ha conquistato il cuore di molti telespettatori, creando un solido rapporto con loro. Tuttavia, con le recenti incertezze professionali e gli impegni personali, tra cui una causa legale per la divisione dei beni con l’ex marito Francesco Totti, è difficile prevedere il suo prossimo passo.

Il futuro professionale di Ilary Blasi resta avvolto nel mistero.

Nonostante le recenti sfide in ambito lavorativo e personale, i fan rimangono ansiosi e speranzosi di vedere la loro conduttrice preferita tornare presto sul piccolo schermo, indipendentemente dalla rete televisiva che sceglierà.