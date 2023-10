Myrta Merlino si difende dall’attacco durissimo che sta subendo, le sue parole

0 SHARES Condividi Tweet

Myrta Merlino è recentemente entrata nell’occhio del ciclone mediatico per un commento fatto durante una puntata di Pomeriggio Cinque. Mentre si occupava della tragedia del triplo omicidio di Alessandria, la Merlino ha suggerito che l’assassino avrebbe potuto uccidere “per il troppo amore“, desiderando in qualche modo “proteggere” le sue vittime con la morte. Questo commento ha scatenato un’ondata di critiche e attacchi da parte del pubblico e della critica.

La frase controversa

Nel bel mezzo della copertura live dell’omicidio-suicidio, la Merlino ha intervistato un’amica della famiglia vittima, e poi ha proferito le parole che avrebbero scatenato la controversia. “È stato il troppo amore? Forse quell’uomo ha ucciso figlio, moglie e suocera per il troppo amore,” ha ipotizzato la Merlino, facendo eco alle parole della testimone in collegamento. La frase ha sollevato un vespaio di reazioni negative, con il pubblico e i critici che hanno attaccato la giornalista per la natura sensibile e complicata del caso.

Il chiarimento

Quattro giorni dopo l’incidente, Myrta Merlino ha sentito la necessità di chiarire la sua posizione e lo ha fatto su Instagram dove ha spiegato il contesto della sua dichiarazione. Ha invitato il pubblico a rivedere la puntata di Pomeriggio Cinque, evidenziando che la frase “troppo amore” era stata inizialmente pronunciata da una testimone, un’amica intima della famiglia vittima. La Merlino ha spiegato che il suo intento era di aprire un dibattito su questo punto con i suoi ospiti. La giornalista ha enfatizzato: “L’amore è vita, l’amore non può dare la morte”.

L’episodio ha sottolineato la delicatezza richiesta nella copertura mediatica dei casi di omicidio, in particolare quando sono coinvolti temi sensibili come la famiglia e l’amore. La rapida risposta e la chiarificazione della Merlino hanno mirato a calmare le acque, cercando di spiegare il contesto e la motivazione dietro le sue parole. Le parole pesano, e i professionisti dei media sono costantemente sotto scrutinio per ogni frase pronunciata, specialmente in situazioni cariche di emozioni e sensibilità.