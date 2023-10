Simone Coccia e Stefania Pezzopane, è rinato l’amore, cosa ha dichiarato lui

0 SHARES Condividi Tweet

In un intimo racconto di amore, separazione e rinascita, Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane hanno riaperto le porte del loro affetto condiviso, offrendo una penetrante introspezione sulla loro relazione. Dopo una pausa emotivamente carica, i due hanno riacceso la loro scintilla d’amore, durante un viaggio a Barcellona.

La separazione di Simone e Stefania lo scorso aprile ha reso pubblica una narrativa di dolore e riflessione. La commozione di Simone, che si è riversata nei salotti di Mara Venier e Barbara d’Urso, ha offerto un crudo e vulnerabile sguardo alle profondità della sua angoscia. Tuttavia, il destino aveva in serbo per loro un nuovo capitolo, scritto nelle stelle della riconciliazione.

La rinascita amorosa a Barcellona

Simone ha conservato, nel suo cuore, una fiamma inestinguibile per Stefania, mantenendo la “porta aperta” nonostante la separazione. La pausa di sei mesi, sebbene dolorosa, si è rivelata una necessità, un periodo di riflessione che ha permesso ad entrambi di esplorare i confini del loro affetto. Una rivelazione che ha portato a un’illuminazione emotiva, segnando l’inizio di una rinascita. Simone ha raccontato così a Novella 2000: “Quando io e Stefania ci siamo allontanati ho sempre lasciato la porta aperta. Avevo messo in conto che poteva essere finita per sempre, ma sapevo che mandare all’aria 9 anni di fidanzamento sarebbe stato un peccato. Tornare insieme è stato inevitabile, soprattutto perché i motivi che ci hanno portato a prenderci una pausa erano meno importanti del nostro sentimento”.

E poi ha continuato: “Avevamo bisogno di provare a staccare, anche per capire se esisteva la possibilità di poter recuperare energie. Siamo stati lontani per 6 mesi, in cui ci siamo visti, ma molto poco. Ci siamo sentiti, in maniera molto spontanea, e questo ha fatto sì che poi siamo arrivati a un punto in cui l’istinto ha deciso per noi. Il sentimento è stato più forte della ragione”.

Ha anche aggiunto: “Le ho chiesto di partire insieme per Barcellona. Avevo fatto il biglietto per me e quando ci siamo sentiti le ho chiesto di venire. Lei ha accettato. Lì, in Spagna, ci siamo ritrovati e ora viviamo insieme a L’Aquila”.

Simone spiega perché hanno deciso di vivere a L’Aquila: “Stefania è consigliere comunale e dove io posso gestire le mie attività. Oltre al lavoro nel mondo dello spettacolo, mi occupo del mio museo, il Museo Itinerante sulla Grande Guerra “La Casa del Soldato”. Siamo entrambi molti impegnati, ma quando stiamo insieme il lavoro lo lasciamo fuori dalla porta di casa”.

Una vita rinnovata a L’Aquila

Ora Simone e Stefania hanno costruito una vita condivisa a L’Aquila. Mentre Simone è immerso nel suo museo sulla Grande Guerra, Stefania occupa un ruolo attivo nel consiglio comunale della città. Nonostante i loro impegni professionali, l’amore trova il suo spazio, un rifugio sacro dove le preoccupazioni del mondo esterno sono messe da parte.