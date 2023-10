Antonio Ricci rompe il silenzio sulla separazione della Meloni e Giambruno

0 SHARES Condividi Tweet

Antonio Ricci, noto come il “padre” di Striscia la Notizia, ha finalmente commentato la notizia della separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Le sue parole sono state lapidarie: “Giorgia Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”. Questo commento è arrivato poco dopo che Dagospia aveva lanciato uno scoop riguardante la fine del rapporto professionale tra Giambruno e Mediaset. Sebbene le indiscrezioni non abbiano ancora ricevuto conferme ufficiali, l’orario di messa in onda di “Diario del giorno,” il programma condotto da Giambruno su Rete 4, sembra essere cruciale per svelare la verità.

Il ruolo di Striscia la Notizia nell’indagine sulla separazione

Il commento di Antonio Ricci non è casuale, poiché è il suo noto programma satirico, Striscia la Notizia, ad aver trasmesso gli audio dei fuorionda in cui Andrea Giambruno si è trovato coinvolto. Queste conversazioni hanno suscitato grande clamore mediatico, principalmente a causa del loro contenuto controverso, con frasi come “Io e lei abbiamo una tresca, lo sa tutta Mediaset, ora anche te” e “Devi far parte del nostro gruppo… Noi facciamo le foursome.” Le dichiarazioni hanno gettato luce su una situazione complessa.

La separazione di Meloni e Giambruno e il ruolo di Striscia

Giorgia Meloni ha comunicato la decisione di separarsi da Andrea Giambruno, sottolineando che le loro “strade si sono divise da tempo” e che era giunto il momento di accettarlo. Il commento di Antonio Ricci potrebbe fare riferimento al ruolo dei servizi mandati in onda da Striscia, che potrebbero aver accelerato il processo di separazione tra la leader politica e il suo compagno. La situazione continua a suscitare interesse e attenzione mediatica, mentre il pubblico attende ulteriori sviluppi e conferme sulla vicenda.