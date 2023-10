Tale e Quale Show, Pino Insegno ospite, scoppia la rivolta sul web, di cosa lo accusano

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, venerdì 20 ottobre, il palco di Tale e Quale Show si è illuminato con la presenza di due ospiti speciali, Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli. Questi due ex concorrenti del varietà hanno formato un quartetto eccezionale insieme a Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, entrambi “ripetenti” nella competizione. Indossando quattro outfit indimenticabili, hanno imitato i Village People, eseguendo brani come “Y.M.C.A.” e “Macho Man”. La loro performance potrebbe non essere stata impeccabile dal punto di vista vocale, ma sicuramente ha regalato al pubblico una dose di divertimento che contraddistingue le esibizioni di Cirilli e Paolantoni in tutta l’edizione. L’umorismo ha dominato la serata, con tanto di commento ironico da parte di Cristiano Malgioglio: “Orrore moltiplicato per 4”, seguito dalle risate del pubblico.

La partecipazione di Pino Insegno fa parte di un piano strategico

Che a Tale e Quale Show sarebbe andato Pino Insegno lo aveva preannunciato TvBlog come parte di un piano strategico messo in atto dalla Rai per salvare il programma “Il Mercante in Fiera“. Gli ascolti del quiz show su Rai 2 erano stati deludenti sin dall’inizio. Nonostante ciò, l’azienda non aveva intenzione di abbandonare il format e aveva adottato diverse misure per rilanciarlo. Da un lato, sono stati invitati personaggi famosi come concorrenti speciali, e dall’altro, lo stesso Pino Insegno è stato ospite in vari programmi Rai per avvicinarsi al pubblico. Questa sera, è stata la volta di Tale e Quale Show.

L‘eccessiva esposizione di Pino Insegno non è stata accolta positivamente

Molti utenti hanno espresso la loro insoddisfazione nel vedere nuovamente Insegno in televisione, definendo questa operazione di promozione stucchevole. L’irritazione del pubblico è stata ulteriormente alimentata da un video riassuntivo delle precedenti imitazioni di Insegno durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show nel 2014. Lo stesso atteggiamento critico è stato riservato a Pierpaolo Pretelli, che ha recentemente ottenuto una crescente visibilità su Rai, partecipando a programmi come “La Vita in Diretta” e “Il Mercante in Fiera” e tornando per il terzo anno consecutivo a Tale e Quale Show, anche se solo come ospite. Sebbene i suoi fan siano stati entusiasti di rivederlo, alcuni utenti su Twitter lo hanno definito ironicamente il “prezzemolo” della televisione, sottolineando di “ritrovarselo ovunque”. Dunque, l’ospitata di Pretelli e Insegno, nonostante l’umoristica imitazione, non ha pienamente convinto il pubblico.