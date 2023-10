Tale e Quale Show, Scialpi non si esibisce e poi spiega cosa è accaduto senza mezzi termini: “Un fattaccio”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, venerdì 20 ottobre di Tale e Quale Show, Scialpi doveva esibirsi nell’imitazione di Nick Luciani, ma un imprevisto ha sconvolto i piani. L’annuncio della sua assenza è stato fatto da Carlo Conti, il conduttore del programma, che ha spiegato l’accaduto al pubblico e alla giuria presenti in studio.

Conti ha elogiato la professionalità di Scialpi, sottolineando come il cantante abbia continuato a provare fino all’ultimo istante. Nonostante un imprevisto che ha compromesso la sua voce, Scialpi è andato persino a farsi truccare, dimostrando un grande impegno per la sua esibizione. Tuttavia, alla fine, è diventato evidente che l’artista non sarebbe stato in grado di esibirsi a causa della perdita della voce.

Scialpi spiega l’imprevisto e chiede una seconda chance

Scialpi ha poi preso la parola per raccontare l’imprevisto che ha causato la sua assenza dall’esibizione. Con uno spirito scherzoso, ha fatto riferimento al fatto che la sua voce si è affievolita, anche se ha precisato che si trattava di una battuta. Ha sottolineato il suo impegno nell’imparare e studiare attentamente i personaggi che doveva imitare, dedicandosi ai minimi dettagli.

Inoltre, Scialpi ha fatto una richiesta al pubblico e alla produzione del programma: vorrebbe avere l’opportunità di ripresentare l’imitazione la prossima volta. Questa richiesta dimostra la sua determinazione a superare l’ostacolo e a offrire una performance all’altezza delle aspettative. Queste le sue parole: “ Ragazzi, è successo un fattaccio. Per poter camminare con queste zeppe io me le sono messe tante volte e invece di dire ‘andava a piedi’ ci sono andato io a piedi e mi è venuta la raucedine. Questa è una battuta, ma dietro non ci sono scherzi o battute. Io ogni volta provo tantissimo, studio davvero molto i miei personaggi. Tutto nei minimi particolari. Adesso vorrei fare una richiesta e chiedere se fosse possibile una cosa e lo chiedo anche al pubblico. Vorrei poter rifare questa imitazione la prossima volta”.

Scialpi: bellezza e autenticità

Fuori dal contesto di Tale e Quale Show, Scialpi ha affrontato un argomento personale riguardante la sua immagine e la bellezza. Durante una recente apparizione a “Bella Ma” da Pierluigi Diaco, l’artista ha condiviso la sua visione della bellezza e della chirurgia estetica.

Scialpi ha rivelato di aver fatto alcune correzioni, come l’inserimento di silicone nelle labbra, ma ha sottolineato che non si è sottoposto ad altre procedure di chirurgia estetica. Ha difeso la sua autenticità, affermando di essere “tutto naturale” tranne per il labbro, e ha fatto un appello alla libertà di scegliere come gestire la propria bellezza. Ha concluso dicendo che la bellezza dovrebbe essere un aspetto sano e personale della vita di ognuno.