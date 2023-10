Ballando, Selvaggia Lucarelli attacco frontale a Barbara d’Urso, le parole sono di fuoco

0 SHARES Condividi Tweet

La prima puntata di Ballando con le Stelle 2023 è stata un evento carico di emozioni, ma ha anche visto emergere una controversia sorprendente tra due figure ben note dello spettacolo italiano: Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso. Durante la serata, dopo una straordinaria esibizione di Simona Ventura, la Lucarelli ha colto l’occasione per lanciare una bordata apparentemente fuori luogo nei confronti di d’Urso, creando un momento di tensione che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti e dei telespettatori.

Il viaggio di Barbara d’Urso in Inghilterra

La controversia è nata quando Selvaggia Lucarelli ha preso la parola, elogiando l’ex collega Simona Ventura per la sua performance e sottolineando come fosse riuscita a risollevarsi dalle avversità della sua carriera. Tuttavia, il commento della Lucarelli ha preso una piega inattesa quando ha menzionato il recente viaggio di Barbara d’Urso in Inghilterra per migliorare le sue competenze linguistiche in inglese. La Lucarelli ha affermato in diretta: “Non sei andata in Inghilterra a postare su Instagram in inglese, così, improvvisamente. No, sei rimasta qui a fare cose più piccole con pazienza e modestia.”

L’umiltà di Barbara d’Urso: la controversia di Ballando con le Stelle 2023

La dichiarazione della Lucarelli ha suscitato un acceso dibattito tra i sostenitori di entrambe le conduttrici. Molti si sono chiesti se le critiche della Lucarelli fossero giustificate o se rappresentassero un eccesso di durezza nei confronti di d’Urso. È importante notare che Barbara d’Urso, dopo aver appreso della sua sostituzione a Pomeriggio Cinque, ha deciso di intraprendere un viaggio in Inghilterra durato circa un mese, durante il quale ha frequentato corsi di lingua per migliorare il suo inglese.

Questa iniziativa è stata ampiamente documentata su Instagram, dove d’Urso ha condiviso regolarmente aggiornamenti sul suo progresso. Molti hanno elogiato la sua determinazione e il suo impegno nel cercare di ampliare le proprie competenze linguistiche, nonostante la sua consolidata carriera televisiva. Al contrario, Selvaggia Lucarelli sembrava mettere in dubbio l’umiltà di d’Urso, ma la reazione del pubblico è stata varia.

E così, mentre alcuni hanno sostenuto le critiche della Lucarelli, altri hanno elogiato l’approccio della d’Urso nel cercare di migliorare sè stessa attraverso l’apprendimento linguistico.