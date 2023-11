GF, Beatrice svela che lavoro fa per Rai 1 e viene subito censurata

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini, si è scoperto che una delle concorrenti, oltre ad essere un’attrice, è anche autrice di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, “L’Eredità“. La rivelazione, però, è stata parzialmente censurata dalla regia del reality show.

Beatrice Luzzi: l’inquilina con un secondo ruolo

La protagonista di questa vicenda è Beatrice Luzzi, attrice e autrice televisiva romana, che ha casualmente svelato il suo ruolo lavorativo mentre dialogava con un’altra concorrente, Jill Cooper. “Sono autrice televisiva” – ha risposto la Luzzi – “Per una trasmissione di Rai Uno molto importante, L’Eredità. Quindi faccio ricerche tutti i giorni al computer, in tutte le materie dello scibile umano”.

Il silenzio immediato della regia

Non appena la Luzzi ha menzionato il suo lavoro a “L’Eredità”, il microfono è stato abbassato dalla regia, impedendo ai telespettatori di ascoltare il resto del discorso. Questo gesto ha suscitato la delusione dei fan e degli spettatori attenti, che avrebbero voluto conoscere meglio l’attività della Luzzi all’interno del quiz show di Rai Uno.

Un segreto non troppo segreto: il lavoro della Luzzi

Anche se il GF ha optato per la censura, il ruolo di Beatrice Luzzi come autrice de “L’Eredità” non era del tutto sconosciuto. La sua professione è infatti dettagliatamente descritta nel suo sito personale, dove si possono trovare informazioni su tutti i suoi impegni professionali, compreso il suo contributo al noto programma televisivo.