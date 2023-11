Ricky Tognazzi eliminato da “Ballando” e la Lucarelli ironizza su Simona Izzo

0 SHARES Condividi Tweet

La quarta puntata di “Ballando con le Stelle” ha segnato l’eliminazione di Ricky Tognazzi, che formava coppia con Tove Villifor. La decisione è arrivata in seguito al ballottaggio con Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, che ha ottenuto un sorprendente 81% di consensi dal televoto. L’eliminazione di Tognazzi segue l’addio di Lino Banfi, che ha lasciato lo show per scelta personale.

Selvaggia Lucarelli ironizza sull’eliminazione

Selvaggia Lucarelli, nota per i suoi commenti pungenti e le sue critiche, non ha perso tempo per commentare l’eliminazione di Tognazzi. Ha pubblicato una storia su Instagram ironizzando sulla moglie di Tognazzi, Simona Izzo, con la frase: “Adesso Simona Izzo mi aspetta al parcheggio…”. Questa provocazione riflette la tensione in corso tra Lucarelli e la coppia Izzo-Tognazzi.

La risposta di Simona Izzo

Simona Izzo, presente in studio per supportare il marito, ha risposto alle provocazioni di Lucarelli con tono deciso, esprimendo disappunto per le continue critiche. L’attrice ha rivolto parole dure a Lucarelli, definendola non signora “neppure all’anagrafe”. Il clima in studio si è quindi acceso ulteriormente, mostrando una chiara frattura tra le due donne.

La situazione post-eliminazione e la classifica del programma

Nonostante l’uscita di scena di Tognazzi, la competizione continua. Paola Perego e Angelo Madonia guidano la classifica con 63 punti, seguiti da Simona Ventura e Samuel Peron e Wanda Nara con Pasquale La Rocca, entrambe le coppie a 45 punti. Tognazzi e Villifor, con soli 16 punti, chiudono la classifica. L’atmosfera di “Ballando con le Stelle” resta carica di tensione e competitività.