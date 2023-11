Morgan fuori da X Factor, Bugo sui social lo spernacchia, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

L’esclusione di Morgan da X Factor per “comportamenti incompatibili” ha provocato reazioni miste sui social, incluse le risate di Bugo

Sky Italia ha recentemente annunciato l’esclusione di Morgan da X Factor, citando “comportamenti incompatibili e inappropriati” come motivo principale. Questa decisione ha scatenato numerose reazioni sui social, non solo da parte dei fan ma anche delle celebrità. Tra queste, spicca la risposta di Bugo, noto per la sua partecipazione insieme a Morgan al Festival di Sanremo 2020, caratterizzata da un’accesa lite e un’uscita improvvisa dal palco.

Bugo commenta l’esclusione di Morgan: la reazione sui social

Sui social, Bugo ha reagito al comunicato di Sky con una risata prolungata, scrivendo: «Ahahahahahahahahahahahahha». Questo commento, insieme a quelli di numerosi fan del programma, ha alimentato voci su un possibile coinvolgimento di Fedez nella decisione di allontanare Morgan. Un utente ha ipotizzato che Fedez e Francesca Michielin, entrambi giudici del programma, potessero avere esercitato pressione sulla produzione. Tuttavia, secondo il comunicato di Sky, “l’allontanamento di Morgan dal programma è una decisione autonoma della produzione e di Sky”.

Morgan contro X Factor: la battaglia legale e le reazioni dei fan

La notizia dell’esclusione di Morgan da X Factor non è passata inosservata. Il cantante ha infatti annunciato azioni legali contro il programma, definendo il suo licenziamento illegittimo. Nel frattempo, le speculazioni dei fan su un possibile coinvolgimento di altri giudici continuano, nonostante le rassicurazioni della produzione che sottolinea la concentrazione dei giudici rimanenti sul lavoro con i partecipanti e sulle prossime esibizioni. Questa vicenda rimane un argomento caldo nel mondo dello spettacolo italiano, con opinioni divise tra i sostenitori di Morgan e quelli del programma.