Addio ad Anna Kanakis, ex Miss Italia e artista poliedrica

Anna Kanakis, celebre per essere stata eletta Miss Italia nel 1977 a soli 15 anni, si è spenta a Roma all’età di 61 anni.

Nata da padre greco e madre siciliana, la sua vittoria a Miss Italia segnò l’inizio di una carriera ricca e variegata. La Kanakis, dopo aver partecipato a Miss Universo, si è affermata nel mondo del cinema, esordendo con ruoli in commedie brillanti accanto a grandi nomi come Giancarlo Giannini e Ornella Muti. I suoi funerali si terranno a Roma il 23 novembre.

Da Miss Italia a icona del cinema e della TV

Dotata di una bellezza mediterranea, con occhi dorati e capelli bruni, la Kanakis ha iniziato la sua carriera come modella, per poi essere incoraggiata da Giuseppe Tornatore a esplorare il mondo della recitazione. Ha recitato in oltre 30 film e serie TV, spaziando da commedie leggere a ruoli più impegnativi, come quello nel film “O Re” del 1989. La sua carriera televisiva include anche apparizioni in serie come “Vento di ponente” e “L’Inchiesta“.

Una vita ricca di passioni e impegno culturale

Oltre alla recitazione, la Kanakis ha avuto un breve periodo nella politica, rivestendo il ruolo di responsabile nazionale Cultura e Spettacolo per l’Unione Democratica per la Repubblica (UDR). Successivamente, si è dedicata alla scrittura, pubblicando romanzi come “Sei così mia quando dormi”, “L’amante di Goebbels” e “Non giudicarmi”. Il suo ultimo romanzo, pubblicato nel 2022, è una narrazione storica incentrata sulla figura del barone Jacques d’Adelsward Fersen. La Kanakis è stata sposata due volte, la prima con il musicista Claudio Simonetti e la seconda con il veneziano Marco Merati Foscarini, discendente di uno degli ultimi dogi di Venezia.