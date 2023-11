“La Volta Buona”, la vedova di Gianni Nazzaro usa parole pesantissime contro Massimo Ranieri, la Balivo impallidisce e si dissocia, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Durante un’intervista a “La Volta Buona”, Nada Ovcina, vedova di Gianni Nazzaro, ha rivelato un retroscena choc su Massimo Ranieri. La conduttrice Caterina Balivo ha espresso il suo disappunto.

Nella puntata di oggi, martedì 21 novembre di “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo, Nada Ovcina, moglie del defunto Gianni Nazzaro, ha rivelato un retroscena sorprendente su Massimo Ranieri. Ha raccontato che il marito aveva presentato per primo la canzone “Perdere l’amore” a Sanremo, ma era stata rifiutata. In seguito, ha descritto un episodio in cui, dopo aver chiesto a Ranieri di cantare la canzone con Nazzaro, è stata allontanata dalla sicurezza su richiesta dello stesso Ranieri: “Vado ad uno spettacolo di Massimo Ranieri per chiedergli di cantare insieme a Gianni Perdere l’amore…Lui però ha chiamato la sicurezza per buttarmi fuori dal teatro…”.

Caterina Balivo reagisce alle rivelazioni

Caterina Balivo, visibilmente sorpresa dalle parole di Ovcina, ha commentato che tali affermazioni erano gravi e che non poteva assumersi la responsabilità di quelle dichiarazioni: “No, vabbè…Queste cose le stai dicendo tu…Io non ero presente Nada, però…” Ha espresso il suo disappunto, ammettendo di essere rimasta male e riconoscendo Ranieri come un grande artista. Ovcina, però, ha ribadito la sua posizione, sostenendo che Ranieri è un artista di talento, ma che non considera gli altri: “Te lo dico e lo ripeto a chiunque in qualsiasi momento…Questa è la verità…Te lo dico io…Non ti prendi la responsabilità…”

La reazione e il prosieguo dell’intervista

La Balivo, dopo aver ascoltato le dichiarazioni della Ovcina, ha mostrato il suo dispiacere per la situazione. Nonostante il suo affetto per Ranieri, ha dovuto confrontarsi con una realtà diversa da quella che conosceva. L’intervista è poi proseguita con Ovcina che ha parlato della sua esperienza a “Tale e Quale Show”.