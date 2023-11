Platinette senza mezzi tremini su “Boomerissima”: “E’ simile a Michelle Impossible della Hunziker”

0 SHARES Condividi Tweet

Platinette ha recentemente condiviso le sue opinioni sullo show televisivo “Boomerissima”, condotto da Alessia Marcuzzi. Riconosce il talento e l’energia della Marcuzzi ma evidenzia alcune mancanze

Nella sua rubrica per “DiPiùTV”, Platinette ha discusso di “Boomerissima“, lo spettacolo televisivo di Alessia Marcuzzi su Rai2. Ha suggerito che il programma dispone di un budget sostanzioso, definendolo ricco in termini di produzione. Tuttavia, Platinette ha osservato che nonostante le risorse a disposizione, “Boomerissima” non offre elementi innovativi che possano essere definiti rivoluzionari. Ha anche accennato a somiglianze con “Michelle Impossible” di Michelle Hunziker, pur sostenendo che esistono differenze sostanziali tra i due programmi: “Secondo me una certa parentela tra i due programmi c’è, ma si limita alla sola presenza di queste due ‘ex signorine’, entrambe in splendida forma”. Ma poi ha anche aggiunto: “Tutto il resto mi sembra abbastanza diverso: Michelle mi pare sia più incline al canto mentre Alessia sembra preferire la danza, grazie alle coreografie di Luca Tommassini”.

I punti di forza e le differenze con Michelle Impossible

Nel confrontare “Boomerissima” con “Michelle Impossible”, Platinette ha sottolineato che, sebbene entrambi gli show presentino ex modelli come conduttrici, le somiglianze si fermano qui. Secondo il suo punto di vista, mentre Michelle Hunziker predilige il canto, Alessia Marcuzzi si concentra sulla danza, valorizzata dalle coreografie di Luca Tommassini. Platinette ha elogiato “Boomerissima” per la sua modernità e capacità di attrarre un pubblico variegato, ma ha rilevato problemi nel montaggio, attribuibili al fatto che lo show viene registrato e non trasmesso in diretta.

Un nuovo inizio per Alessia Marcuzzi

Concludendo il suo articolo, Platinette ha riconosciuto che, nonostante alcune criticità, “Boomerissima” segna un nuovo inizio per Alessia Marcuzzi dopo il suo addio a Mediaset. Ha lodato la conduttrice per la sua abilità nel guidare lo spettacolo, ballare e intrattenere, portando freschezza e talento al programma. Platinette ha però suggerito che il team di montaggio potrebbe migliorare l’editing per rendere lo show ancora più accattivante.