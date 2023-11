Elodie tutti pazzi per lei, il concerto a Milano al Forum Di Assago è uno spettacolo incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie conquista il Forum di Assago con un tour elettrizzante, offrendo una miscela perfetta di nuove hit, lap dance, e un messaggio forte sulla libertà.

Elodie ha dimostrato, ancora una volta, il suo spirito libero e audace nel suo nuovo tour, che ha fatto tappa a Milano dopo aver riscosso grande successo a Napoli. Nel Forum di Assago, la cantante si è trasformata in una vera dea della scena, presentando al pubblico una serie di nuove hit, tra cui “A fari spenti“, e performance di lap dance mozzafiato. La sua esibizione ha dimostrato come Elodie abbia vinto le sue battaglie personali, emergendo come una guerriera sexy e sicura di sé.

Dettagli dello show

La preparazione meticolosa di Elodie è evidente nei movimenti perfetti e nella scelta degli abiti, realizzati da alcuni dei più grandi stilisti mondiali come Versace, Valentino e Cavalli. Il live è arricchito dal progetto “Red Light”, che trasforma lo spettacolo in una grande festa con hit amatissime come “Margarita” e “Ok Respira”. Il duetto con Marco Mengoni in “Pazza Musica” e “No stress” ha suscitato un entusiasmo immenso tra il pubblico, testimoniato da un boato di approvazione.

Messaggi di libertà e nuove date

Durante lo spettacolo, Elodie ha ringraziato il pubblico, mentre sui maxi schermi sono apparsi messaggi dedicati alla guerra e alle donne, sottolineando l’importanza della libertà e della cultura. Le performance di Elodie, che includono pole dance e canto energico, sono un invito a divertirsi e a riflettere. Il tour prosegue con date a Roma e Firenze, promettendo di regalare al pubblico altri momenti indimenticabili di musica e intrattenimento.

Elodie continua, dunque, a impressionare e a coinvolgere il suo pubblico con uno spettacolo che combina talento, intrattenimento e un forte messaggio di libertà e indipendenza.