Fiorello, su Morgan fuori da X Factor critica aspramente la decisione di Sky

Nella puntata di oggi, mercoledì 22 novembre di “VivaRai2!”, Fiorello ha espresso senza mezzi termini la sua opinione sul licenziamento di Morgan da X Factor, esprimendo una critica diretta a Sky.

Durante la sua trasmissione “VivaRai2!” di oggi, mercoledì 22 novembre, Fiorello ha esposto il suo punto di vista sulla controversia riguardante Morgan, recentemente allontanato da X Factor. Con una dichiarazione tagliente, Fiorello ha messo in luce la contraddizione nella decisione di Sky: “Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan”. Questa osservazione rispecchia il pensiero di molti che sostengono l’inadeguatezza della scelta di Morgan per il ruolo, date le sue precedenti esperienze televisive.

Il rapporto tra Morgan e Fiorello

Nonostante i loro passati contrasti, Fiorello ha dimostrato una grande stima per Morgan come artista. Ha scherzato sul possibile esito di eventuali azioni legali di Morgan contro Sky, sottolineando l’importanza della libertà di espressione artistica. “Se io prendessi Morgan e mi viene qui a farmi il ballo dei cigni, gli dico no. Fai qualcosa, insulta Biggio”, ha aggiunto con ironia.

Morgan, Fedez e la questione legale

La situazione si complica ulteriormente con l’entrata in scena di Fedez. Morgan ha rivelato di aver ricevuto messaggi dal rapper mentre era in conferenza stampa, alimentando ulteriori speculazioni. Tuttavia, secondo quanto riferito da Fanpage, Morgan non ha intenzione di intraprendere azioni legali contro Sky o la casa di produzione Fremantle. Al contrario, sembra più focalizzato sulla sua arte e sulla sua musica, lasciando aperta la questione su un possibile scontro legale con Fedez.