Boomerissima: Luca Argentero interviene in diretta e bacchetta la moglie Cristina Marino

Durante “Boomerissima”, Luca Argentero chiama per commentare scherzosamente sull’esibizione di sua moglie Cristina Marino. La chiamata si conclude con un tentativo di spogliarello di Argentero, interrotto da problemi tecnici

Nell’ultima puntata di “Boomerissima“, un divertente colpo di scena ha animato il pubblico e gli ospiti: la conduttrice Alessia Marcuzzi riceve una chiamata a sorpresa da Luca Argentero. La sua apparizione improvvisa sul maxi schermo avviene nel pieno della sfida tra generazioni, mentre gli ospiti e il pubblico a casa assistono incuriositi.

La chiamata di Luca Argentero

Luca Argentero, amatissimo interprete di Doc nelle tue mani, non si limita a una semplice telefonata, ma entra nel vivo dello show con un tono scherzoso. Dopo aver osservato l’esibizione di sua moglie Cristina Marino, commenta in modo giocoso, sottolineando in maniera ironica una presunta dimenticanza nel suo costume da ballo: «Ho visto, bravissime… Avrei una cosa da dire a mia moglie: ho l’impressione che si debba rifare perché credo… Amore, credo ti sia dimenticata un pezzo di costume… Tanto in televisione si può rifare, no?». La sua battuta, chiaramente in tono leggero e affettuoso, scatena risate e commenti sul suo presunto sentimento di gelosia. L’attore, colto da un’espressione divertita della Marino, prosegue scherzando sulla loro differenza d’età, accettando con spirito goliardico la sfida proposta dagli ospiti.

Un finale inaspettato

La telefonata raggiunge il suo clou quando Argentero, invitato a esibirsi in uno spogliarello in diretta, accetta la sfida e inizia a sbottonarsi la camicia. Tuttavia, proprio in quel momento, il collegamento si interrompe improvvisamente, lasciando il pubblico e gli ospiti in uno stato di curiosità mista a divertimento. Questo finale inaspettato aggiunge un ulteriore tocco di umorismo alla scena, chiudendo la telefonata con un sorriso.