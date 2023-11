Anna Kanakis, lo straziante addio del marito: ‘Con te ho condiviso i momenti più belli’

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Merati Foscarini, marito di Anna Kanakis, esprime il suo dolore per la scomparsa dell’attrice, ricordandola come compagna fedele e amore della sua vita.

Anna Kanakis, nota per essere stata la più giovane Miss Italia e un volto familiare nel panorama cinematografico e televisivo italiano, è venuta a mancare all’età di 61 anni. Il marito, Marco Merati Foscarini, con il quale la Kanakis era sposata da circa vent’anni, ha espresso il suo profondo dolore attraverso un toccante necrologio. Nel testo, Merati Foscarini descrive l’attrice come una compagna fedele, generosa e buona, con cui ha condiviso i momenti più felici della sua vita.

Il tributo del marito

Nel necrologio, pubblicato insieme alla madre della Kanakis, Cettina, il marito e la famiglia annunciano con grande dolore la scomparsa della loro amata Anna Maria Kanakis Merati Foscarini. Ringraziano anche il personale medico che ha assistito l’attrice con grande umanità e affetto, sottolineando l’estrema gratitudine per le infermiere che l’hanno amata e protetta. I funerali si terranno nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma, offrendo l’ultimo saluto a una figura tanto amata.

Vita e amore di Anna Kanakis

Anna Kanakis ha avuto una vita ricca e variegata: da Miss Italia a attrice, fino a un breve periodo in politica e una carriera di successo come scrittrice. La sua prima unione con Claudio Simonetti si concluse nel 1984, e successivamente trovò l’amore con Marco Merati Foscarini. La Kanakis e Foscarini hanno condiviso una storia d’amore profonda e complice, testimoniata dalle parole di lei in un’intervista di qualche anno fa. La coppia non ha avuto figli, ma la Kanakis ha sempre affermato di non averlo vissuto come un rimpianto, poiché la loro relazione era completa e soddisfacente così com’era.