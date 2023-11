Adriano Celentano modifica l’Ave Maria in segno di protesta contro la violenza sulle donne

0 SHARES Condividi Tweet

Adriano Celentano ha pubblicato su Instagram una versione modificata dell’Ave Maria, dedicata alle vittime di femminicidio e alla lotta contro la violenza sulle donne.

Adriano Celentano, una figura iconica nel panorama musicale italiano, ha recentemente preso una posizione forte contro la violenza sulle donne. In un gesto simbolico e provocatorio, Celentano ha modificato il testo dell’Ave Maria, condividendolo sul suo profilo Instagram. La sua versione aggiunge una preghiera per gli uomini assassini, evidenziando il ruolo degli uomini nella perpetrazione della violenza di genere. “Ave o Maria / Piena di grazia / Tu sei benedetta fra le donne / E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù / Santa Maria, Madre di Dio / Prega per noi UOMINI assassini / Adesso e nell’ora della nostra morte”. La modifica della preghiera cattolica riflette la sua chiara posizione sulla questione.

Una dedica significativa

La scelta di Celentano di pubblicare questa versione modificata dell’Ave Maria cade in un momento significativo, vicino alla “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” che si celebra il 25 novembre. La sua azione simbolica è una dedica alle innumerevoli vittime di femminicidio, come Giulia Cecchettin, recentemente scomparsa in circostanze tragiche. L’intervento di Celentano sottolinea il bisogno di una presa di coscienza e di un impegno attivo contro la violenza di genere.

L’unità degli artisti contro la violenza

La protesta di Celentano non è isolata nel mondo dello spettacolo. Altri artisti, come Elodie e Fiorella Mannoia, hanno espresso il loro sostegno alle vittime di violenza di genere attraverso gesti significativi durante i loro concerti. Anche Piero Pelù ha espresso vergogna per il suo genere, sottolineando la necessità di un cambiamento profondo. Questi esempi dimostrano come la comunità artistica si stia unendo per sollevare la consapevolezza e promuovere il cambiamento contro la violenza sulle donne.