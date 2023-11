Ballando, Anastasia Kuzmina: “Ho litigato con Teo Mamuccari, cosa è accaduto”

0 SHARES Condividi Tweet

Anastasia Kuzmina, ballerina di “Ballando con le Stelle”, ha rivelato in un’intervista a Novella 2000 di aver avuto un solo litigio con il partner Teo Mammucari, ma che ciò non ha intaccato il loro rapporto professionale e affettivo.

Anastasia Kuzmina, ballerina di “Ballando con le Stelle”, ha recentemente rilasciato, in un’intervista con Novella 2000, dettagli sulla sua relazione professionale con Teo Mammucari. La Kuzmina ha rivelato di aver avuto un solo litigio con Mammucari, affermando che “Lui con me è super buono, mi dice che rompo tanto le scatole, però secondo me mi vuole bene…E io gliene voglio altrettanto…”. Questo litigio, secondo Anastasia, non ha in alcun modo danneggiato il loro rapporto nel corso del talent show.

Le reazioni del pubblico e delle personalità del programma

Anastasia Kuzmina ha espresso la sua convinzione che il coinvolgimento di Mammucari nel programma sia stato positivo, nonostante i suoi comportamenti talvolta controversi. Secondo la ballerina, anche Milly Carlucci, la conduttrice dello show, trova divertenti i momenti con Mammucari, affermando: “La prima a divertirsi con Teo è proprio lei…Gli lascia tanto spazio…”. La Kuzmina ha poi commentato la forza delle altre concorrenti donne, come Simona Ventura, Carlotta Mantovan e Sara Croce, oltre a Wanda Nara, che, a suo dire, sta giocando “un’altra gara”.

Prospettive di vittoria per la coppia

Verso la conclusione dell’intervista, Anastasia Kuzmina ha espresso ottimismo riguardo le possibilità di vittoria sua e di Mammucari in questa edizione di “Ballando con le Stelle”. “Teo può mirare alla vittoria, e se sarà così verrà premiato non solo il ballo, ma il miglioramento e la simpatia…”, ha dichiarato la Kuzmina, sottolineando la forte concorrenza rappresentata dalle altre concorrenti donne. La ballerina si è detta convinta del potenziale della loro coppia nel raggiungere traguardi importanti all’interno del concorso.