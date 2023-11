“The Voice Kids”, Antonella Clerici tagliente contro Gerry Scotti: “E’ facile vincere contro il nulla”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici, pronta per la nuova stagione di “The Voice Kids” su Rai 1, esprime il suo spirito combattivo in conferenza stampa, lanciando una sfida a Gerry Scotti e commentando la concorrenza televisiva.

“The Voice Kids“, il popolare talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, si prepara per una nuova stagione ricca di giovani talenti. La Clerici, in conferenza stampa, ha esposto il suo spirito combattivo e la sua volontà di confrontarsi con la concorrenza, in particolare con Gerry Scotti e il suo programma “Io Canto Generation“. Durante l’evento, ha commentato: “Vincere contro il nulla è facile, però provare a lottare contro programmi come siamo noi dà una certa soddisfazione”. Queste parole mostrano la determinazione della Clerici a competere per gli ascolti, anche suggerendo ironicamente di spostare il programma al mercoledì per sfidare direttamente Gerry Scotti.

Arisa e le voci sulla sua partecipazione

Un altro momento saliente della conferenza stampa è stata la domanda rivolta ad Arisa, nuova giudice di “The Voice Kids”, riguardo un possibile parallelo con Morgan e il suo recente licenziamento da “X Factor”. Arisa ha risposto prontamente, esprimendo rispetto per i colleghi e l’azienda, e sottolineando la sua serietà e professionalità nel ruolo di coach nel talent.

Format, giudici e dettagli sul programma

“The Voice Kids” vedrà la partecipazione di giudici noti come Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Il format seguirà il consueto schema delle audizioni al buio, con l’aggiunta di nuovi strumenti come il “Super Blocco” e il “Super Pass”. Ogni coach formerà una squadra di sette concorrenti, e il programma si concentrerà sulle storie personali dei giovani partecipanti, il loro amore per la musica e le loro aspirazioni. “The Voice Kids” sarà trasmesso su Rai 1 a partire dal 24 novembre e sarà disponibile anche su RaiPlay.