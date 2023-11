Caterina Balivo indispettisce la moglie di Claudio Villa parlando di Manuela Villa, cala il gelo tra la conduttrice e l’ospite

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata odierna di “La volta buona”, Caterina Balivo ha generato un inatteso momento di tensione con gli ospiti, la moglie e il figlio di Claudio Villa, riguardo al passato familiare dell’artista

Durante la puntata di “La volta buona” andata in onda oggi, giovedì 23 novembre, Caterina Balivo ha ospitato in studio il primo figlio di Claudio Villa e l’ultima moglie del cantante. Nella conversazione, la Balivo ha menzionato che Claudio Villa aveva già tre figli quando ha conosciuto la sua ultima moglie. Questa affermazione ha lasciato sorpresi e interdetti i due ospiti. La moglie di Claudio Villa ha prontamente smentito, precisando che all’epoca della loro conoscenza il cantante aveva solo un figlio, Mauro, seguiti poi dalle loro figlie comuni.

Discussione sui figli di Villa

La conduttrice ha insistito sul fatto che Claudio Villa aveva altri figli, citando Manuela e un altro figlio, ma la moglie del cantante ha ribadito che si trattava di un’altra famiglia. Caterina Balivo ha tentato di chiarire che non intendeva creare polemica, ma solo riconoscere l’esistenza di tutti i figli di Claudio Villa. Nonostante il tentativo di stemperare la tensione, l’ospite è apparsa visibilmente infastidita dall’argomento.

La Balivo cerca di stemperare la tensione

Caterina Balivo ha cercato di rassicurare gli ospiti, affermando che non era sua intenzione creare tensione e che conosceva personalmente gli altri figli di Claudio Villa. Ha poi concluso dicendo che si trattava semplicemente di una famiglia differente: “Io non voglio fare polemica perchè davvero non era mia intenzione…Però scusate eh…Io conosco Manuela, il fratello…Ho conosciuto adesso voi, ho conosciuto Patrizia, con la quale ho parlato amabilmente…”. La moglie del cantante, pur riconoscendo l’esistenza dell’altra famiglia, ha confermato di non essere a conoscenza di questi dettagli all’epoca del loro incontro.