Antonella Clerici furiosa contro Gerry Scotti: “Fatemi andare in onda quando va in onda lui”

Antonella Clerici, conduttrice di The Voice Kids, lancia una sfida diretta a Gerry Scotti, proponendo una programmazione contemporanea dei loro show per dimostrare la forza di entrambi i programmi.

Il debutto della nuova stagione di “The Voice Kids” è imminente, con la conduzione di Antonella Clerici. Questo show, in onda su Rai 1, ha innescato un vivace dibattito con “Io Canto Generation” di Gerry Scotti, trasmesso su Canale 5. Durante la conferenza stampa per la presentazione di “The Voice Kids”, la Clerici ha risposto con fervore alle osservazioni di Scotti, dichiarando la sua disponibilità a una sfida diretta e proponendo di andare in onda nello stesso giorno.

Provocazione e sfida di Antonella Clerici

La Clerici ha espresso il suo disappunto per il fatto che i suoi show con bambini siano sempre seguiti da altri programmi simili, interpretandolo come un segno di riconoscimento del buon lavoro svolto. Ha sottolineato che vincere contro una concorrenza debole è facile, ma affrontare una sfida diretta è più soddisfacente. Ha poi proposto audacemente di spostare “The Voice Kids” al mercoledì per una diretta sfida con lo show di Scotti, dimostrando la sua sicurezza.

I coach e le novità di The voice kids

I giornalisti hanno colto l’occasione per rivolgere domande ai coach di “The Voice Kids“, tra cui Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e la nuova entrata Arisa. Alla domanda se Arisa potrebbe seguire le orme di Morgan, escluso recentemente da X Factor :”Per il suo carattere temperamentoso, Arisa a The Voice Kids farà la fine di Morgan a X Factor?

la cantante ha risposto con rispetto “Complimenti per il cappello, signora. Ho rispetto per i miei colleghi e per l’azienda” ma con sarcasmo. La seconda stagione di “The Voice Kids” introdurrà nuovi strumenti per i coach, come il “Super Blocco” e il “Super Pass”, per rendere il talent show ancora più emozionante.