È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici fa una gaffe su Arisa che lascia sbalorditi i telespettatori

A “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici ha vissuto momenti di imbarazzo a causa di una gaffe riguardante la presenza di Arisa nello show.

Durante la puntata di “È sempre mezzogiorno” di ieri, giovedì 23 novembre 2023, Antonella Clerici ha creato un momento di confusione riguardante la presenza di Arisa come ospite. Mentre parlava con Clementino, venuto a promuovere “The Voice Kids“, la conduttrice ha menzionato che Arisa era stata nello show il giorno precedente. “Anche io. È stata qua con noi ieri,” ha dichiarato la Clerici. Tuttavia, Daniele Persegani, cuoco della trasmissione, ha immediatamente chiesto se Arisa sarebbe stata ospite in futuro, evidenziando l’errore della Clerici.

La correzione imbarazzante della Clerici

Colta di sorpresa dalla correzione di Persegani, la Clerici ha inizialmente insistito sulla presenza di Arisa nello show, per poi correggersi prontamente. “Sì esatto è domani,” ha affermato, realizzando l’errore. Questo scambio ha sollevato dubbi sulla possibilità che la puntata con Arisa fosse già stata registrata. La Clerici ha cercato di giustificare la confusione, sottolineando il suo impegno con “The Voice” e la difficoltà di tenere traccia dei giorni. “Io ormai ho perso il senso del tempo. Scusate ma tra il mezzogiorno e The Voice non capisco più neanche che giorno siamo,” ha detto la conduttrice.

The voice kids e la squadra affiatata

Nonostante il piccolo imprevisto, la Clerici ha espresso entusiasmo per il nuovo team di giudici di “The Voice Kids”, che include la stessa Arisa. Descrivendo il team come “molto divertente e affiatato,” la conduttrice ha mostrato fiducia nel successo della nuova stagione del programma: “Comunque siamo una bella squadra, molto molto divertente, molto affiatata”. La presenza di Arisa come giudice aggiunge un elemento di novità e interesse al talent show, e la Clerici sembra convinta dell’efficacia della nuova formazione.