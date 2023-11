Giuria di “Ballando con le Stelle”: l’anno prossimo arriverà Teo Mammucari, a Milly Carlucci piace l’idea

0 SHARES Condividi Tweet

L’ipotesi di Teo Mammucari che entra nella giuria di “Ballando con le Stelle” si fa strada. Milly Carlucci si mostra aperta all’idea e discute le dinamiche e gli ascolti del programma.

La composizione della giuria di “Ballando con le Stelle” ha sempre destato interesse e curiosità. Quest’anno, nonostante le voci estive su possibili cambiamenti, la giuria è rimasta la stessa con Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Recentemente, Teo Mammucari, concorrente dello show, ha espresso il suo interesse a diventare parte della giuria, mirando in particolare al posto di Selvaggia Lucarelli. “Lo sai quale sarà la mia vittoria? Prendere il tuo posto, Selvaggia! E il prossimo anno facciamo tre punti di share in più, te lo dice Teo Mammucari,” ha affermato Mammucari.

Milly Carlucci aperta all’idea di Mammucari come giudice

Milly Carlucci, la conduttrice di “Ballando con le Stelle“, ha commentato quest’idea in una recente intervista con Superguida Tv. Ha espresso il suo apprezzamento per Mammucari e la sua disponibilità a lavorare nuovamente con lui. Tuttavia, ha anche sottolineato che è ancora presto per discutere di cambiamenti nella giuria, lodando l’attuale composizione. “Teo è davvero straordinario, mi piacerebbe lavorare ancora con lui. Per quanto riguarda il ruolo come giudice, chissà. La nostra giuria è fantastica quindi è ancora tutto prematuro,” ha detto la Carlucci.

Ascolti e soddisfazione della Carlucci per la stagione attuale

Parlando degli ascolti della stagione corrente di “Ballando con le Stelle,” la Carlucci si è mostrata molto soddisfatta. Ha evidenziato l’importanza della concorrenza per evitare la stagnazione e ha espresso orgoglio per il suo team e i risultati raggiunti. “Devo dire che sono molto soddisfatta, si tratta di una splendida conferma. La concorrenza aiuta a non stare sempre nella comfort zone. Sono fiera della mia squadra, del lavoro immenso e dei grandi risultati,” ha concluso la Carlucci.