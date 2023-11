Schianto violento per Mario Balotelli: esce dall’auto distrutta barcollando

0 SHARES Condividi Tweet

Mario Balotelli ha subito un grave incidente a Brescia, distruggendo la sua Audi nera. Fortunatamente, l’attaccante è uscito quasi illeso dall’incidente.

Mario Balotelli, noto attaccante attualmente in forza all’Adana turco, ha avuto un brutto incidente ieri sera a Brescia, in via Orzinuovi. Il calciatore si è schiantato con la sua Audi nera, distruggendo completamente il veicolo. Secondo le testimonianze e i video ripresi da passanti, Balotelli è riuscito a uscire dall’abitacolo barcollando, indicando che non ha riportato gravi ferite. Le immagini mostrano Balotelli che zoppica visibilmente dopo l’incidente, ma è stato medicato sul posto senza bisogno di ulteriori cure ospedaliere.

Balotelli rifiuta l’alcoltest?

Dopo l’incidente, a Balotelli sarebbe stato richiesto di sottoporsi all’alcoltest, ma sembra che il calciatore abbia rifiutato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su questo aspetto. L’ex giocatore di Inter, Manchester City, Milan e Nizza non aveva con sé la patente, che gli è stata ritirata a seguito dell’incidente. I dettagli esatti dell’incidente e le cause sono ancora da chiarire.

Illeso ma con la patente ritirata

Nonostante l’aspetto drammatico dell’incidente, fortunatamente Balotelli non ha subito lesioni gravi. Il fatto che tutti gli airbag dell’auto si siano attivati ha sicuramente contribuito a mitigare le conseguenze dello schianto. L’incidente ha lasciato la comunità sportiva e i fan in ansia, ma il fatto che Balotelli sia uscito quasi illeso è motivo di sollievo. La situazione della patente ritirata e il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest restano però punti da chiarire nelle indagini.