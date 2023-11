X Factor: i giudici lanciano frecciatine pesanti a Morgan durante i Live

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di X Factor del 23 novembre, i giudici Dargen D’Amico e Fedez hanno lanciato frecciatine a Morgan, dopo la sua uscita dallo show.

La puntata di X Factor di ieri, giovedì 23 novembre è stata segnata da una tensione palpabile a seguito dell’esclusione di Morgan dal panel dei giudici. Il fulcro della serata è stata l’esibizione degli Astromare, precedentemente parte della squadra di Morgan e ora sotto la guida di Ambra Angiolini. Prima della loro performance, è stato mostrato un video in cui i due artisti apprendono del cambiamento di giudice, con una reazione mista di sorpresa e incertezza.

Frecciatine e battute dai giudici

Dopo l’esibizione degli Astromare, che hanno scelto di eseguire un brano dei Pooh, “Chi fermerà la musica”, Fedez è intervenuto lodando la scelta del brano e sottolineando la settimana difficile che il duo ha affrontato. Ha poi espresso curiosità sulla reazione di Morgan a tale scelta: “Credo che questi ragazzi meritino un applauso per questa settimana complicata e il calvario che hanno dovuto affrontare. La scelta dei Pooh è una scelta punk, sarei curioso di sapere cosa ne pensa il vostro ex giudice. Sarebbe divertente”. Dargen D’Amico ha aggiunto in modo sarcastico che la risposta di Morgan si sarebbe scoperta “domani mattina”, a cui Ambra Angiolini ha ironicamente risposto che probabilmente sarebbe avvenuta intorno alle 4 di notte, riferendosi alla conferenza stampa di Morgan su WhatsApp. Fedez ha colto l’occasione per sottolineare ulteriormente il punto con un commento sulla “conferenza stampa su WhatsApp”.

I commenti di Morgan sui social media

Morgan, da parte sua, ha cercato di anticipare eventuali rappresentazioni negative della sua figura nel programma. Ha pubblicato un video su Instagram in cui affermava che i produttori di X Factor avrebbero potuto mandare in onda dei fuorionda mostrare suoi aspetti negativi. Tuttavia, nel corso della puntata, non si sono verificati momenti del genere, sebbene sia stato dato ampio spazio ai suoi atteggiamenti durante le precedenti esibizioni, inclusi commenti inappropriati e tensioni con gli altri giudici.

Nel complesso, la puntata ha evidenziato come la controversia attorno all’uscita di Morgan dallo show continui a influenzare le dinamiche tra i giudici e i concorrenti.