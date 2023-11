Raf, la moglie Gabriella Labate racconta la durissima lotta contra la malattia, una massa estesa fino al cuore, in un libro

0 SHARES Condividi Tweet

Gabriella Labate racconta nel suo romanzo “Nudi” la battaglia contro un raro tumore e la vita familiare con il marito Raf e i figli

Gabriella Labate, moglie del celebre cantante Raf, ha recentemente rivelato una delle sfide più dure della sua vita nel suo nuovo romanzo, “Nudi”. La Labate ha affrontato una rara e grave malattia: un tumore che ha raggiunto il cuore partendo dall’utero. Nel suo libro, descrive questa esperienza con parole di forza. Nonostante il calvario, la malattia non ha lasciato strascichi significativi, ad eccezione di una cicatrice profonda che lei chiama “il mio Mostro”. Questo momento di difficoltà l’ha portata a riflettere sulla fortuna e sulla gratitudine verso la sua famiglia d’origine e quella che ha costruito con Raf.

La stabilità familiare di Gabriella e Raf

La relazione tra Gabriella Labate e Raf è un esempio raro nel mondo dello spettacolo, caratterizzato da una stabilità emotiva e un legame profondo che ha resistito alla prova del tempo. Sposati dal 1996, condividono oltre trentacinque anni di amore, dimostrando che è possibile mantenere un legame forte e duraturo anche sotto i riflettori. La Labate attribuisce questo successo alla normalità e alla semplicità del loro vivere quotidiano, basato sul dialogo, il confronto e il rispetto reciproco. Questi valori hanno giocato un ruolo cruciale nell’educazione dei loro figli, Bianca e Samuele, i quali sono cresciuti con principi di buona creanza e semplicità.

I figli di Gabriella e Raf: indipendenza e successo

I figli della coppia, Bianca e Samuele, incarnano i valori e l’educazione ricevuta dai loro genitori. Bianca, dopo essersi laureata in Svizzera, ha intrapreso una carriera nel marketing digitale, avviando una propria impresa a Miami. La sua scelta di percorrere una strada autonoma dimostra l’indipendenza e la determinazione che i suoi genitori le hanno trasmesso. Samuele, d’altro canto, ha seguito la sua passione per la musica. Conosciuto come D’Art, ha intrapreso un percorso artistico autonomo, mostrando talento e originalità nel mondo musicale. Entrambi hanno dimostrato di saper camminare con le proprie gambe, lontani dall’ombra della fama dei genitori, e hanno saputo costruire una vita e una carriera basate sui propri meriti.

Il suo romanzo “Nudi” non è solo una narrazione della sua battaglia contro il cancro, ma anche un inno all’amore e alla famiglia. Attraverso le sue parole, la Labate invita i lettori a riflettere sulla bellezza della vita e sull’importanza di non dare mai nulla per scontato.