Affari Tuoi, concorrente provoca un incidente e mette in difficoltà Amadeus, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Romina del Lazio, partecipante di “Affari Tuoi”, ha vissuto un momento di tensione causando la caduta del telefono di Amadeus, ma ha anche condiviso ricordi toccanti del padre scomparso.

Nella puntata di “Affari Tuoi” d ieri, giovedì 23 novembre 2023, Romina, la concorrente del Lazio, ha vissuto un momento imbarazzante ma divertente. Mentre chiacchierava con Amadeus, ha accidentalmente fatto cadere il telefono del conduttore, causando una scena comica che ha scatenato le risate del pubblico. Amadeus, recuperato il cellulare, ha scherzato sull’accaduto, dicendo: “E’ la scusa per fartelo comprare nuovo”.

Momenti toccanti: Romina ricorda il padre scomparso

La puntata ha avuto anche i suoi momenti toccanti. Romina, visibilmente emozionata, ha condiviso ricordi del padre scomparso molti anni fa, a cui era molto legata. “E’ stato veramente molto male”, ha raccontato con gli occhi pieni di lacrime. La madre di Romina ha aggiunto dettagli sulla relazione tra padre e figlia e sul lavoro del padre come attore: “Mio marito prima di morire è rimasto per cinque giorni con la testa tra le braccia di Romina”. Romina ha rivelato che il padre aveva smesso di recitare quando ha incontrato sua madre: “Fino quando ha conosciuto mia mamma, ha smesso per lei: oggi avrei potuto dire di essere la figlia di un grande attore, e invece…”.

Romina vince 50.000€ in “affari tuoi”

La puntata si è conclusa in festa per Romina, che ha vinto 50.000€ nel suo pacco, il numero 9, che aveva deciso di non cambiare. Conscia di aver già assicurato una bella somma, Romina ha aperto il suo pacco con la certezza di portare a casa una notevole vincita. La sua partecipazione a “Affari Tuoi” è stata un mix di emozioni, tra momenti divertenti e altri più riflessivi e toccanti.