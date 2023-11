Eleonora Giorgi annuncia a Pomeriggio Cinque che è appena iniziata la sua lotta contro un tumore al pancreas

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Giorgi rivela in diretta a Pomeriggio Cinque di avere un tumore al pancreas e condivide il suo percorso di lotta e speranza.

Eleonora Giorgi, ospite a Pomeriggio Cinque, ha sorpreso il pubblico con una notizia personale molto grave. Ha rivelato che da poco le hanno diagnosticato un tumore al pancreas. “L’ho scoperto per puro caso…”, ha detto l’attrice. Questa rivelazione è avvenuta dopo un incontro con la conduttrice Myrta Merlino, che ha anticipato la notizia in diretta. Eleonora Giorgi ha condiviso questa confessione con la Merlino perché si fida di lei.

L’opzione chirurgica e il sostegno del programma

Successivamente, Myrta Merlino ha annunciato che Eleonora Giorgi potrà sottoporsi a un intervento chirurgico. “Si può operare… Questa è la cosa bella… Eleonora si può operare…”, ha esclamato la conduttrice. La Giorgi ha espresso la sua determinazione a lottare contro il tumore, pianificando di iniziare con la chemioterapia, seguita dall’operazione. Ha anche manifestato il desiderio di condividere il suo cammino con il pubblico di Pomeriggio 5, a cui la Merlino ha risposto invitandola a partecipare regolarmente al programma.

La decisione di parlare e il messaggio di forza

Nonostante una sua amica le avesse consigliato di non parlarne pubblicamente, Eleonora Giorgi ha sentito la necessità di essere sincera con il suo pubblico: “Una cara amica, molto prudente, buona e protettiva, mi ha detto che non lo avrei dovuto dire perchè avrei avuto le facce di circostanza, perchè mi avrebbero potuto emarginare…E invece no! Non ci dobbiamo vergognare…” ha affermato, sottolineando l’importanza di affrontare la malattia senza timore dello stigma sociale. Myrta Merlino ha lodato il coraggio della Giorgi, ribadendo il messaggio che la malattia non deve essere un tabù, ma un’occasione per mostrare forza e resilienza.