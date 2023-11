Rosanna Lambertucci lancia una bomba: “Teo Mammucari ha un debole per Selvaggia Lucarelli”

0 SHARES Condividi Tweet

Rosanna Lambertucci, ex concorrente di Ballando con le Stelle, parla di un possibile feeling tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli dopo una recente lite.

Rosanna Lambertucci, ex concorrente di “Ballando con le Stelle”, ha rotto il silenzio sulla recente lite tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli, avvenuta in diretta su Rai Uno. Nonostante il forte scontro, la Lambertucci ha espresso la sua opinione sul loro rapporto, suggerendo che ci sia un malinteso: “Non si sono capiti, perché non è stato dato il tempo di parlare a Selvaggia…”, ha detto. Ha poi aggiunto che, secondo lei, tra i due ci sarebbe un feeling particolare.

Il “debole” di Mammucari per la Lucarelli secondo la Lambertucci

Interpellata da un giornalista di FanPage.it, la Lambertucci ha approfondito la sua opinione, sottolineando il fascino di Selvaggia Lucarelli. Secondo la Lambertucci, questo fascino potrebbe aver influenzato Teo Mammucari, che potrebbe avere un debole per la giurata: “E lui credo abbia un debole. È una mia interpretazione, eh, sia chiaro…”, ha dichiarato. La Lambertucci ha anche rivelato di non aver conosciuto la Lucarelli prima del programma, pur avendo sempre nutrito curiosità nei suoi confronti.

La Lambertucci e la giuria: retroscena e speranze di ripescaggio

Durante l’intervista, il giornalista ha chiesto alla Lambertucci se si fosse sentita maltrattata dalla giuria a causa delle critiche ricevute. La Lambertucci ha rivelato un retroscena interessante: ha parlato con Alberto Matano per capire se qualcuno in giuria avesse qualcosa contro di lei. Matano l’ha rassicurata, spiegandole che queste dinamiche fanno parte del gioco. La Lambertucci ha accettato le regole, dichiarando di essere soddisfatta della sua esperienza e di non aspettarsi un ripescaggio, pur ritenendo che la vittoria finale si giocherà tra Simona Ventura e la Nara.