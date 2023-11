Amadeus annuncia i conduttori di Prima Festival a Sanremo 2024: Paola e Chiara tra i quattro

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus rivela i conduttori di Prima Festival per Sanremo 2024, inclusi Paola e Chiara

Durante la Milano Music Week, Amadeus ha fatto un annuncio importante riguardante il Festival di Sanremo 2024.

Amadeus ha rivelato i nomi dei quattro presentatori di Prima Festival, che andrà in onda su Rai1 dal 3 al 10 febbraio 2024. I conduttori scelti sono le cantanti Paola e Chiara, insieme ai popolari tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras.

La scelta di Paola e Chiara, amiche personali di Amadeus, è una delle novità di quest’anno.

La loro presenza come conduttrici aggiungeranno un tocco di familiarità e professionalità al Prima Festival. Insieme a loro, i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras porteranno un elemento di novità e freschezza al festival. Questa combinazione di esperienza e nuove tendenze promette di rendere l’evento ancora più interessante.

Anticipazioni sul Festival e sui big in gara

Amadeus ha inoltre condiviso alcune anticipazioni sul Festival di Sanremo. Ha ascoltato più di 400 brani quest’anno, con oltre 50 che gli sono piaciuti particolarmente. La selezione dei cantanti protagonisti della 74esima edizione del Festival verrà svelata domenica 3 dicembre durante il tg delle 13:30. Amadeus, proveniente dal mondo della radio, ha enfatizzato l’importanza di canzoni che funzionino in radio e in streaming. La scelta dei conduttori e dei partecipanti riflette il suo gusto pop e la sua visione per un festival innovativo e coinvolgente.