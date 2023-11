Ciao Darwin, Aleksandra Korotkaia è Madre Natura, esplode la bufera sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Nella nuova edizione di Ciao Darwin, Aleksandra Korotkaia debutta come Madre Natura, scatenando reazioni sui social media.

La serata di ieri, venerdì 24 novembre ha segnato l’inizio della nona edizione di “Ciao Darwin” su Canale 5. Paolo Bonolis ha presentato la prima Madre Natura della stagione, Aleksandra Korotkaia. Dopo essere stata accolta con caldi complimenti da Bonolis per la sua bellezza, la modella ha fatto il suo ingresso scendendo le celebri scale dello studio, rivelando solo di provenire dalla Russia. Bonolis, in un’intervista precedente, aveva già anticipato che quest’anno il ruolo di Madre Natura sarebbe stato affidato a donne provenienti da vari paesi del mondo.

Chi è Aleksandra Korotkaia

Aleksandra Korotkaia è una modella russa alta 1,80 metri, con capelli castani e occhi blu-verdi. Attiva su Instagram, dove si fa chiamare “Sasha”, condivide spesso momenti della sua vita e del suo lavoro con i suoi 18.000 followers. La modella ha recentemente pubblicato un estratto della sua partecipazione a “Ciao Darwin“, esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta in Italia. La sua presenza come Madre Natura rompe con la tradizione del programma, che in passato aveva spesso incluso volti noti come Soleil Stasi o Antonella Fiordelisi.

Le reazioni del pubblico e le polemiche sul ruolo di madre natura

La presenza di Madre Natura in “Ciao Darwin” ha immediatamente suscitato reazioni diverse tra gli spettatori e nei commenti sui social media. Alcuni considerano tale esibizione delle donne non più appropriata ai tempi attuali, mentre altri difendono la scelta come parte integrante e tradizionale del programma. Questo dibattito riflette il continuo confronto nella società riguardo la rappresentazione delle donne nei media e in televisione.

In realtà, il ruolo di Madre Natura interpretato da Aleksandra Korotkaia in “Ciao Darwin” dimostra come un programma televisivo possa evolversi nel tempo, introducendo elementi nuovi e talvolta controversi. La presenza di Aleksandra, insieme alle reazioni che ha scatenato, sottolinea il dibattito in corso sul ruolo e l’immagine delle donne nei media, un argomento che continua a essere al centro di discussioni animate.