The Voice Kids, Loredana Bertè perde la pazienza con Gigi D’Alessio: “Ma come ti permetti?”, interviene anche Clementino: ”Sei cattivo”

Scintille tra Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, lei si scaglia contro il cantante napoletano

La puntata di “The Voice Kids” andata in onda ieri, venerdì 24 novembre su Rai 1 ha visto protagonista Amelie, una bambina di 11 anni che ha immediatamente catturato l’attenzione dei giudici, inclusa Loredana Bertè. Tuttavia, Loredana è stata bloccata da Gigi D’Alessio tramite il Super Block, una novità di questa edizione del talent show. Amelie, che ha dichiarato di voler scegliere Loredana come sua coach, si è esibita sulle note di “Old Time Rock and Roll” di Bob Seger, lasciando tutti i giudici impressionati dalla sua esibizione.

Lo scontro tra Loredana Bertè e Gigi D’alessio

Dopo l’esibizione di Amelie, un battibecco è scoppiato tra Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Gigi, scherzando, ha chiesto ad Amelie se fosse la ragazza che aveva cantato o quella del vestito, a cui Loredana ha risposto dicendole di ignorarlo. Quando Gigi ha attivato il Super Block, la reazione di Loredana è stata immediata e intensa. Ha accusato Gigi di mancanza di ritegno, scatenando un acceso scambio di battute tra i due: “Ma come ti sei permesso di bloccarmi quando c’è quella che mi piace? Ti ammazzo. Sbloccami subito. Sei senza ritegno”. Anche Clementino è intervenuto, commentando la situazione in modo scherzoso “Sei stato cattivo”.

La scelta di Amelie e un’altra discussione tra i giudici

Nonostante la sua preferenza per Loredana, Amelie alla fine ha scelto Arisa come sua coach. Questo episodio ha segnato un ulteriore scontro tra Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, con Loredana che ha espressamente sconsigliato ad Amelie di scegliere Gigi come coach. Più tardi, un’altra discussione è scoppiata tra i due giudici dopo la performance di Lucia, che Gigi D’Alessio ha portato direttamente in finale con il Superpass. Loredana ha reagito negativamente, esprimendo il suo disappunto e definendo l’azione di Gigi come “il bacio di Giuda”. Antonella Clerici ha chiuso il dibattito con un commento sul rapporto tra i due giudici, prevedendo altri scontri prima della fine del talent show.

La dinamica tra Loredana Bertè e Gigi D’Alessio in questa edizione di “The Voice Kids” ha aggiunto un elemento di intrattenimento allo show, riflettendo la passione e l’impegno dei due artisti nel cercare di ottenere i migliori talenti per le loro squadre.