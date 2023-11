The Voice Kids, Antonella Clerici non trattiene le lacrime, i giudici si girano tutti, chi è il bambino che ha emozionato così tanto

0 SHARES Condividi Tweet

Nella prima puntata di The Voice Kids, Giuseppe, 10 anni, emoziona Antonella Clerici e i giudici con la sua interpretazione de ‘Il Mondo’, dedicata al nonno scomparso

Nella prima puntata di “The Voice Kids“, Giuseppe, un bambino di 10 anni, ha toccato il cuore della conduttrice Antonella Clerici e di tutti i giudici. Cantando “Il Mondo” di Jimmy Fontana, Giuseppe ha fatto girare tutte le poltrone dei giudici: Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa. Nella sua presentazione, Giuseppe ha condiviso la sua passione per il canto e la triste perdita del nonno, che lo aveva ispirato a cantare. “Mi manca tutto di lui. Canto per lui, per tutto il mondo”, ha condiviso il piccolo, lasciando trasparire la sua emozione.

La scelta di Giuseppe e un momento divertente

Dopo una performance che ha ricevuto una standing ovation, Giuseppe ha attirato l’attenzione dei giudici con la sua voce delicata ma potente. Quando Arisa gli ha chiesto il motivo della scelta della canzone, Giuseppe ha rivelato che era una delle preferite del nonno. Nonostante il momento toccante, Giuseppe ha anche condiviso un aneddoto divertente riguardante i suoi due cani, Titti e Mino. Ha rivelato che aveva chiamato uno dei cuccioli con il nome di uno dei giudici, suscitando curiosità e risate.

Gigi D’alessio diventa la scelta di Giuseppe

La curiosità si è trasformata in sorpresa quando Giuseppe ha rivelato di aver chiamato uno dei cuccioli “Gigi”, scegliendo così di entrare nella squadra di Gigi D’Alessio. La scelta ha divertito i giudici e il pubblico, con Gigi D’Alessio che ha scherzosamente affermato: “Se vinciamo The Voice lo chiamiamo Gigi d’Alessio”. La decisione di Giuseppe ha dimostrato il suo legame emotivo con la musica e con i suoi ricordi, rendendo la sua partecipazione a “The Voice Kids” un tributo sentito al suo amato nonno.

La partecipazione di Giuseppe a “The Voice Kids” ha, dunque, messo in luce non solo il suo talento, ma anche la capacità della musica di evocare emozioni profonde e di collegare le persone ai loro cari. La sua esibizione e la scelta del team hanno creato un momento indimenticabile nella puntata.