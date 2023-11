Morgan minaccia di pubblicare la chat con Ambra: “Lo faccio ad una condizione”

0 SHARES Condividi Tweet

Morgan replica alle accuse di misoginia dopo il suo “vaffa” ad Ambra Angiolini a X Factor e si dichiara pronto a condividere la loro chat di Whatsapp.

Dopo il suo licenziamento da “X Factor”, Morgan ha risposto alle accuse di misoginia per il famigerato “vaffa” rivolto ad Ambra Angiolini. In una dichiarazione rilasciata tramite chat di Whatsapp ai giornalisti, Morgan ha affermato: “Mandare a quel paese qualcuno perché è pessimo e perché ti sta dando fastidio è un gesto umano che non ha valenza discriminatoria se non nel discriminare le persone virtuose e amiche da quelle presuntuose e ignoranti”. La sua difesa segue il celebre episodio dei fuori onda a “X Factor”, dove il cantante aveva esplicitamente insultato Ambra Angiolini.

La proposta di Morgan di pubblicare la chat con Ambra

Morgan, sempre tramite la chat di Whatsapp, ha proposto di pubblicare integralmente la sua chat con Ambra Angiolini, a condizione che lei acconsenta. “Così vediamo chi dice il vero e chi fa retorica spicciola. Chi è gentile nell’animo e chi è nullo nello spirito”, ha dichiarato Morgan. Ha inoltre respinto le accuse di misoginia, sostenendo di essere circondato da donne per la sua gentilezza e empatia. Morgan ha poi condiviso dettagli della sua vita personale, enfatizzando la sua crescita in un ambiente femminile.

La difesa di Morgan e la sua visione sulla cultura

Nel contesto del suo licenziamento da “X Factor” e delle polemiche seguite, Morgan ha espresso la sua visione sulla situazione culturale in Italia. Ha criticato il trattamento della cultura nel paese e ha respinto l’idea di essere un “personaggio mediatico” che porta scompiglio. “Io non litigo, io combatto quel degrado, ed è cosa molto diversa”, ha affermato. Infine, ha sottolineato la sua opposizione a una narrazione che minimizza il suo ruolo artistico e culturale, difendendo la sua produzione artistica e il suo impegno nell’arte.

Le dichiarazioni di Morgan evidenziano la sua ferma intenzione di difendersi dalle accuse di misoginia e di sfidare le narrazioni mediatiche che lo dipingono in modo negativo. La sua proposta di pubblicare la chat con Ambra Angiolini potrebbe essere un tentativo di chiarire la sua posizione e di dimostrare la sua sincerità nelle interazioni personali e professionali.