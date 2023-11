Ilary Blasi, ecco perché la sua verità l’ha raccontata a Netflix e non a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti, svela perché Ilary Blasi ha svelato le ragioni della loro rottura a Netflix e non dall’amica Silvia Toffanin.

Dopo l’uscita del docufilm “Unica”, in cui Ilary Blasi racconta la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, Alex Nuccetelli, un amico di lunga data della coppia, è intervenuto per difendere l’ex calciatore. Nuccetelli, ex partner di Antonella Mosetti, ha cercato più volte di fare da paciere tra i due, ma senza successo. Ha espresso il suo dispiacere per l’intervento pubblico di Ilary, che ha scelto di rispondere al suo ex marito in questo modo.

La scelta di Ilary Blasi e le tensioni con Verissimo

Secondo Nuccetelli, il motivo per cui Ilary Blasi non è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, nonostante fosse un’amica della conduttrice: “Il papà di Piersilvio è stato un leader pazzesco, il figlio ha uno spirito più conservativo e forse è meglio perché altrimenti avremmo ritrovato uomini in

perizoma leopardati correre nei programmi. Tranne Barbara D’Urso che è una numero uno condivido le scelte di Piersilvio. Probabilmente non ha voluto l’intervista di Ilary a Verissimo per non creare polemiche”. Inoltre, Nuccetelli, che è stato anche coinvolto nelle vicende personali della coppia, ha sottolineato di non poter esporre troppo su Ilary, dato che lei lo ha già querelato per danni. Ha aggiunto che Mediaset non lo ha mai interpellato per parlare della situazione.

Le accuse di Ilary a Totti e le difese di Nuccetelli

Ilary Blasi, nel suo docufilm, ha accusato Totti di averle chiesto di smettere di lavorare e di limitare l’uso dei social media. Nuccetelli ha difeso Totti, sostenendo che l’ex calciatore aveva compiuto queste azioni per essere più vicino a lei. Ha anche commentato la situazione in cui Ilary avrebbe preso un caffè con un altro uomo, sottolineando che il loro rapporto era già in crisi da tempo. Nuccetelli spera che i due possano almeno mantenere un rapporto civile in futuro.

La situazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, come descritta da Alex Nuccetelli, rivela un quadro complesso di tensioni personali e mediatiche.