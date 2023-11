Ivan Zazzaroni sorprende a ‘Ballando con le Stelle’ con una dichiarazione inaspettata

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di ieri di ‘Ballando con le Stelle’, Ivan Zazzaroni ha lasciato tutti sorpresi con un commento provocando la reazione di Milly Carlucci e dei giudici

Durante la puntata di ieri, sabato 25 novembre di “Ballando con le Stelle”, Ivan Zazzaroni ha sorpreso tutti con una dichiarazione inaspettata. Dopo un video di Stefano Di Filippo, danzatore di fama mondiale ed ex maestro dello show, in cui elogiava Teo Mammucari consigliandogli di ignorare la giuria, Zazzaroni ha commentato sull’aspetto di Di Filippo. “Stefano è invecchiato tantissimo però, non l’ho riconosciuto”, ha affermato Zazzaroni, lasciando quasi senza parole Milly Carlucci, che ha prontamente risposto invitando Stefano a tornare nel programma come maestro.

Le reazioni dei giudici e il comportamento di Mammucari

La dichiarazione di Zazzaroni ha scatenato diverse reazioni tra i giudici. Selvaggia Lucarelli non sapeva come reagire, mentre Guillermo Mariotto è scoppiato a ridere e Fabio Canino si è coperto il volto, imbarazzato. Nonostante il tentativo di Zazzaroni di aggiustare il tiro, sottolineando che l’invecchiamento colpisce tutti, l’atmosfera è rimasta carica di sorpresa. Nel frattempo, Teo Mammucari, più pacato rispetto alle puntate precedenti, ha interagito con la giuria in modo esilarante, specialmente con Mariotto.

Mammucari e Anastasia Kuzmina: un abbraccio che fa discutere

Un altro momento degno di nota della puntata è stato quello in cui Mammucari ha tenuto abbracciata la sua partner di ballo Anastasia Kuzmina quasi per mezz’ora mentre interagiva con la giuria. Questo gesto ha scatenato numerose reazioni sui social, con molti che hanno ironicamente commentato che Kuzmina sembrava quasi “sequestrata”. Alcuni spettatori hanno osservato che la ballerina sembrava un po’ a disagio, non per il comportamento di Mammucari, ma per la posizione scomoda in cui si trovava.

L’ultima puntata di “Ballando con le Stelle“, dunque, ha offerto momenti di sorpresa e intrattenimento grazie alle dichiarazioni inaspettate di Ivan Zazzaroni e al comportamento di Teo Mammucari. Questi elementi hanno aggiunto un tocco di imprevedibilità e humor allo show, dimostrando come momenti spontanei possano arricchire un programma televisivo già amato dal pubblico.