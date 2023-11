Carlotta Mantovan attacca la giuria di Ballando, scontro acceso con Carolyn Smith

0 SHARES Condividi Tweet

Carlotta Mantovan affronta la giuria di ‘Ballando con le Stelle’, ricevendo giudizi chiari e articolati che pongono l’accento sulla performance e non sulla persona

Carlotta Mantovan ha mostrato il suo disappunto nei confronti della giuria di “Ballando con le Stelle” durante la sesta puntata. Dopo un’esibizione con il maestro Moreno, in cui una clip l’ha mostrata critica verso gli autori del programma, Carlotta ha espresso il suo disagio per come la giuria l’ha giudicata in precedenza. Ha dichiarato di sentirsi ferita da aggettivi come “sterile”, “fredda”, “gelida” e “falsa”, percependoli come un attacco alla sua persona, nonostante gli autori le abbiano ricordato che anche altri concorrenti hanno ricevuto giudizi severi.

La risposta della giuria e il chiarimento di Carolyn Smith

La giuria di “Ballando con le Stelle“, composta da Fabio Canino e Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto ha risposto alle affermazioni di Carlotta. Canino ha sottolineato l’ingiustizia nel trattare Carlotta diversamente dagli altri concorrenti, parlando a nome di tutti i giudici. Carolyn Smith, in particolare, ha chiarito che i suoi commenti passati erano giudizi tecnici sul ballo e non sulla persona di Carlotta. Ha spiegato che l’uso dell’aggettivo “sterile” era inteso come un invito a mettere più emozione nella danza, mentre “finta” si riferiva a un gesto non sincero durante la performance.

Carlotta Mantovan accetta le spiegazioni e Moreno interviene

Carlotta Mantovan ha accettato le spiegazioni della giuria, ringraziando la Smith per il chiarimento. Ha espresso il desiderio di ricevere giudizi più articolati in futuro. Anche Moreno, il suo maestro di ballo, è intervenuto, sottolineando che i concorrenti non professionisti potrebbero non comprendere i termini tecnici usati dalla giuria. Selvaggia Lucarelli ha commentato che il miglior regalo per Carlotta sarebbe stato di trattarla senza compianto, enfatizzando l’importanza di concentrarsi sul presente.

Il dialogo acceso tra Carlotta Mantovan e la giuria di “Ballando con le Stelle” ha chiarito le incomprensioni, ponendo l’accento sulla natura tecnica dei giudizi e sulla necessità di un trattamento equo per tutti i concorrenti. Questo scambio ha offerto l’opportunità per una maggiore comprensione reciproca e ha sottolineato l’importanza della comunicazione chiara in contesti competitivi come quello della danza.