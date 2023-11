Selvaggia Lucarelli travolta dalla bufera per il suo comportamento mentre la Carlucci parla della lotta alla violenza sulla donna

0 SHARES Condividi Tweet

Durante un discorso importante della Carlucci, Selvaggia Lucarelli ha tenuto un comportamento sbagliato scatenando reazioni negative dai telespettatori

Una nuova polemica ha investito Selvaggia Lucarelli durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle“. Mentre Milly Carlucci sensibilizzava il pubblico sulla violenza contro le donne, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, molti hanno notato che la Lucarelli era impegnata col suo cellulare. La regia ha inquadrato più volte la giurata mentre digitava sul suo smartphone, un comportamento che ha suscitato reazioni negative tra i telespettatori.

Reazioni dei telespettatori a Selvaggia Lucarelli

Sui social media, in particolare su X (ex Twitter), sono fioccate numerose critiche nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Gli utenti hanno espresso il loro disappunto per l’atteggiamento della giornalista, ritenuto irrispettoso e inappropriato durante un momento così significativo. “Mancanza di rispetto totale”, “proprio lei durante il momento dedicato alla violenza sulle donne sta al cellulare” e anche: “Selvaggia Lucarelli

meravigliosa che mentre si fa un discorso serio contro la violenza sulle donne si fa totalmente i ca**i suoi col cellulare”, sono solo alcune delle critiche rivolte alla Lucarelli da parte del pubblico.

Un precedente simile per Selvaggia Lucarelli

Questo episodio richiama alla mente un altro momento simile accaduto circa quindici giorni fa, quando Giovanni Terzi, concorrente di “Ballando con le Stelle”, aveva evidenziato la distrazione della giuria durante un intervento dei medici sulla ricerca. Anche in quella occasione, la Lucarelli era stata al centro delle polemiche per il suo uso del cellulare, rispondendo poi alle critiche sostenendo di non volersi far fare la morale.

In un programma televisivo seguito come “Ballando con le Stelle”, dove ogni gesto dei giudici è sotto gli occhi del pubblico, questi dettagli possono diventare motivo di discussione e polemica, influenzando la percezione dei telespettatori.