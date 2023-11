Ilary Blasi: ‘Totti mi cercava ancora anche quando già stava con la Bocchi”, la reazione di Noemi Bocchi sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi, in un docufilm su Netflix, ha aperto il suo cuore sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, mentre Noemi Bocchi risponde con un video misterioso su Instagram.

Ilary Blasi ha finalmente condiviso la sua verità sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti nel docufilm “Unica“, disponibile su Netflix. Nel film, Ilary descrive in dettaglio gli inizi della sua relazione con Totti e il declino del loro matrimonio. Quando sono emerse le voci su una possibile relazione tra Totti e Noemi Bocchi, Ilary ha chiesto ripetutamente spiegazioni a suo marito. Totti ha negato fermamente qualsiasi coinvolgimento, giurando anche di fronte ai loro figli che la storia era inventata.

La reazione di Noemi Bocchi su Instagram

Nelle ultime ore, Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, ha pubblicato un video intrigante sulle sue storie di Instagram. Il video mostra Noemi in partenza per una destinazione sconosciuta insieme all’amica Federica Screpanti, con la canzone “Complici” di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini in sottofondo. Questo gesto non è sfuggito ai fan, che hanno interpretato il video come una risposta sottile alle rivelazioni di Ilary.

Le confessioni intime di Ilary Blasi su Totti

Ilary Blasi, nel docufilm, ha apertamente parlato della sua intimità con Totti, sottolineando che non c’erano problemi a quel livello, anche dopo vent’anni insieme. Ha rivelato di aver ingaggiato un investigatore privato e di essere stata a conoscenza della relazione tra Totti e Noemi, ma ha scelto di rimanere in silenzio per non causare ulteriori danni.

La rivelazione di Ilary Blasi nel docufilm “Unica” ha così gettato nuova luce sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, mentre la reazione di Noemi Bocchi su Instagram aggiunge un ulteriore livello di mistero a questa storia già complessa. Ilary ha mostrato una notevole forza nel condividere la sua storia, mentre le reazioni dei fan e dei media continuano a dimostrare l’interesse del pubblico.