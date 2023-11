Turista, durante una crociera, precipita in mare dal ponte della Msc Meraviglia, ufficiale si tuffa e la salva  

0 SHARES Condividi Tweet

L’ufficiale di nave Giuseppe Ruocco è diventato un eroe salvando una turista americana che è caduta in mare nel porto Ocean Bay, Bahamas. Il suo coraggioso intervento ha evitato una tragedia.

Salvataggio eroico in mare

Giuseppe Ruocco, 33 anni, un ufficiale a bordo della nave MSC Meraviglia, si è distinto per un gesto di straordinario coraggio. Alcuni giorni fa, mentre la nave stava sbarcando nel porto di Ocean Bay, Bahamas, una turista americana è caduta in mare sotto gli occhi terrorizzati delle sue figlie e del marito.

Ruocco, senza esitare un attimo, ha compiuto un atto eroico gettandosi in acqua per salvare la donna, che lottava disperatamente per sopravvivere in quanto non sapeva nuotare.

Un atto di coraggio riconosciuto

Questo ufficiale, originario di Massa Lubrense, nel Napoletano, ha ricevuto ammirazione e riconoscimenti per il suo coraggioso salvataggio.

La storia è diventata pubblica grazie alla pagina Facebook “Sorrento e Dintorni”, che ha descritto l’evento con dettagli vividi, sottolineando la prontezza e il coraggio dimostrato da Ruocco.

Il suo tempestivo intervento ha scongiurato che la situazione degenerasse in una tragedia, guadagnandogli l’elogio e la gratitudine di molti.

L’eroe raccontato dal padre

Il padre di Giuseppe Ruocco ha condiviso con orgoglio la vicenda del figlio. Ha raccontato che dopo il salvataggio, Giuseppe lo ha chiamato per descrivere l’accaduto. La donna, una giovane madre americana, era caduta in mare mentre la nave stava attraccando.

Non essendo in grado di nuotare, stava annegando. Le sue due figlie, di 5 e 9 anni, assistevano impotenti, piangendo e chiamando la madre. Ruocco, vedendo la scena, non ha esitato a lanciarsi in acqua. Con coraggio e determinazione, ha raggiunto la turista, l’ha tenuta a galla e l’ha accompagnata fino a poppa, dove è stata recuperata da un barchino. Questo atto di eroismo non è passato inosservato, e la MSC ha annunciato che Ruocco riceverà una medaglia per il suo gesto.

Riconoscimenti e celebrazioni

L’atto eroico di Giuseppe Ruocco è stato celebrato non solo dalla sua comunità e dai suoi colleghi, ma anche a livello internazionale. Il suo salvataggio non solo ha salvato una vita, ma ha anche dimostrato come il coraggio e la prontezza possano fare la differenza in situazioni critiche.

La MSC, riconoscendo il valore del suo intervento, ha deciso di premiarlo con una medaglia, un gesto che simboleggia l’apprezzamento e la gratitudine per il suo eroico salvataggio.