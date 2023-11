Ilary Blasi conquista i social con il docufilm ‘Unica’: i commenti sono unanimi: “Grandissima donna”

0 SHARES Condividi Tweet

Il docufilm ‘Unica’ di Ilary Blasi su Netflix ha scatenato un’ondata di affetto e ammirazione sui social, riconoscendola come una figura di forza e autenticità.

Il docufilm “Unica” di Ilary Blasi, che racconta la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, ha suscitato un’ondata di affetto sui social. L’hashtag #Unica è diventato trending topic, con un plebiscito di stima e vicinanza sia maschile che femminile. La sincerità e la forza espressa da Ilary Blasi nel film hanno guadagnato l’ammirazione del pubblico.

Il rispetto e l’ammirazione per Ilary Blasi

I social media sono pieni di commenti che lodano la Blasi per la sua dignità e rispetto nei confronti dell’ex marito, in particolare per il suo ruolo di madre. Un utente scrive: “Mentre portava i figli dall’amante, in un’ora di filmato lei non si è mai permessa di mettere bocca su di lui come padre. Chapeaux come donna, mamma e tanto altro ilary, mamma mia”.

il cambio di percezione e la riflessione su potere e patriarcato

L’opinione pubblica sulla Blasi e la sua situazione sembra essere cambiata radicalmente. Un utente ha scritto di aver cambiato idea dopo aver incontrato la Blasi, trovandola diretta e sincera. Altri sottolineano come la storia della Blasi evidenzi problemi di potere e patriarcato, con commenti che riflettono su come Totti non abbia accettato il successo e l’indipendenza della Blasi.

Ilary Blasi come simbolo di forza e indipendenza

La decisione della Blasi di scegliere sè stessa e rifiutare le richieste di Totti di rinunciare a tutto, da Instagram alla carriera, è stata ammirata e celebrata sui social. Gli utenti lodano la sua dignità e assenza di rancore, considerandola un simbolo di forza femminile e indipendenza.

L’autoironia e il chiarimento della situazione

La Blasi, attraverso il suo docufilm e la sua presenza sui social, ha dimostrato di possedere una forte autoironia. Questo approccio le ha fatto guadagnare ulteriori elogi, con molti che sottolineano come la sua capacità di autoironia sia una potente arma. Alla fine, il docufilm ha aiutato a chiarire molti aspetti della sua situazione personale e pubblica.