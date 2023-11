Anna Valle racconta il suo debutto come attrice con Gianni Morandi ma viene smentita

0 SHARES Condividi Tweet

Mentre Anna Valle attribuisce il suo interesse per la recitazione al videoclip di Gianni Morandi, il regista Pino Quartullo sostiene di essere stato lui a farla debuttare nel mondo della recitazione

Anna Valle, nota attrice italiana, ha recentemente attribuito a Gianni Morandi il merito del suo interesse per la recitazione. L’attrice ricorda come, dopo aver recitato nel videoclip della canzone “Innamorato” di Morandi, abbia compreso che la recitazione era la sua vocazione. Le sue parole, riportate dal settimanale Di Più Tv, evidenziano questo momento come un punto di svolta nella sua carriera: “Ho girato un videoclip per Gianni Morandi. Ero la donna di cui lui parla nella canzone, alla quale lui si rivolge idealmente. E in quella occasione ho capito che fare l’attrice mi piaceva e che poteva diventare la mia professione”.

La contestazione di Pino Quartullo

D’altro canto, il regista Pino Quartullo, ex marito dell’attrice Elena Sofia Ricci, sostiene di essere stato lui a far debuttare Anna Valle nel mondo della recitazione: “In verità a fare debuttare Anna Valle nel mondo della recitazione sono stato io, non Gianni Morandi. E mi dispiace che lei non lo ricordi”. Quartullo fa riferimento al film “Le faremo molto male” del 1998, in cui Anna recitava nel ruolo di Monica, due anni prima del videoclip di Morandi. Il regista esprime rammarico per il fatto che Anna Valle non menzioni questo ruolo nel suo racconto sulle origini della sua carriera.

La situazione attuale di Anna Valle

Attualmente, Anna Valle è impegnata nella seconda stagione della serie TV di Rai1, “Lea – I nostri figli”. La questione del suo vero debutto resta aperta, con Quartullo che invita a chiedere direttamente all’attrice il motivo per cui non ha menzionato il suo ruolo nel film “Le faremo molto male”.